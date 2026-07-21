Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Bangga Komitmen Mitchell Baker

Pelatih timnas John Herdman bangga komitmen Mitchell Baker untuk Indonesia.
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menanggapi status Mitchell Baker yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Dia bangga atas komitmen pemain berusia 19 tahun itu memilih Timnas Indonesia.
Mitchell Baker menjadi amunisi tambahan John Herdman di sektor ujung tombak Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Penyerang berusia 19 tahun ini resmi mengucap sumpah setia untuk menjadi WNI pada Senin (13/7) silam.
Keputusan Mitchell Baker memilih Indonesia menuai decak kagum sang pelatih. John Herdman menyebut, bagi remaja berusia 19 tahun, menentukan pilihan besar dalam hidup adalah bukti kedewasaan.
"Saya bangga dengan Mitchell. Maksud saya, dia harus membuat beberapa keputusan besar sebagai seorang pemuda. Anda tahu, di usia 19 tahun, Anda masih memiliki banyak masa depan sepak bola di depan Anda," kata Herdman, dipetik Selasa (21/7).
"Jadi, untuk berkomitmen kepada Indonesia di usia semuda itu, saya pikir itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen besar kepada negara ini. Komitmen yang sangat besar," lanjut dia.
Mitchell pun sudah ikut berlatih bersama rekan-rekan barunya di Bali United Training Center, Gianyar. Pemain klub Amerika Serikat, Vermont Green FC ini termasuk ke dalam salah satu pemain yang mengikuti pemusatan latihan (TC) di Pulau Dewata.
Herdman bahkan menyebut Timnas Indonesia akan membuat perayaan atas kehadiran bek jangkung tersebut. Perayaan tersebut rencananya akan dilakukan di sela-sela TC, yang tentunya akan menambah kehangatan tim.
"Jadi, saya bangga padanya karena dia benar-benar mengambil langkah itu. Kami akan merayakannya secara internal minggu ini karena telah menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya," tutur Herdman.
"Anda melihat kebanggaan yang dia tunjukkan setiap kali dia datang dan berlatih. Dia sangat bangga dengan kesempatan ini dan ingin mencetak gol di setiap latihan," sanjung dia.
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