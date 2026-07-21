Tiket Timnas Indonesia vs Kamboja dan Vietnam di Piala AFF 2026 Sudah Dijual, Cek Harga dan Cara Belinya!

JawaPos.com - Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja dan Vietnam di Piala AFF 2026 sudah mulai dijual. Berikut daftar harga dan cara pembelian tiket tersebut.

Sesuai jadwal, Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Dalam perjalanannya di fase grup, Timnas Indonesia akan memainkan dua laga kandang di Stadion Pakansari, Bogor. Skuad Garuda akan menantang Kamboja pada (27/7), dan Vietnam pada Senin (3/8).

Nah, penjualan tiketnya pun sudah dibuka sejak 17 Juli 2026. Namun saat itu, penjualan tiket baru dibuka pada aplikasi Livin by Mandiri. Kemudian, PSSI telah membuka penjualan tiket melalui situs resmi Kita Garuda per Senin (20/7).

Bagi suporter yang ingin beli tiket melalui situs Kita Garuda, caranya mudah. Suporter hanya tinggal masuk ke situs resmi dan pilih fitur tiket untuk membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia kontra Filipina dan Vietnam. Satu yang pasti, suporter wajib memiliki Garuda ID.

Perihal harga, PSSI menerapkan harga tiket berbeda untuk kedua pertandingan tersebut. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Vietnam dibanderol lebih mahal dibandingkan laga kontra Kamboja.

Untuk pertandingan melawan Kamboja, harga tiket tribune barat dan timur dipatok Rp 200.000. Sementara tribune utara dan selatan dijual dengan harga Rp100.000. Adapun laga menghadapi Vietnam, tiket tribune barat dan timur dijual Rp 250.000, sedangkan tiket tribune utara dan selatan dibanderol Rp 125.000.

Sementara, Timnas Indonesia juga akan memainkan dua laga tandang di fase grup Piala AFF 2026. Seusai lawan Kamboja, Skuad Garuda akan tandang melawan Timor Leste pada Jumat (31/7), kemudian menutup Grup A dengan bertandang ke markas Singapura pada Jumat (7/8).