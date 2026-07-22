Eks Persebaya Surabaya Senjata Rahasia Singapura, Timnas Indonesia Wajib Waspada di Piala AFF 2026

JawaPos.com - Timnas Singapura membawa mantan gelandang Persebaya Surabaya, Song Ui-young, dalam daftar 25 pemain untuk menghadapi Piala AFF 2026.
Kehadiran pemain berpengalaman tersebut menjadi salah satu ancaman bagi Timnas Indonesia yang akan bersaing di Grup A bersama Vietnam, Kamboja, serta pemenang play-off Brunei Darussalam kontra Timor Leste pada turnamen yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Song Ui-young menjadi salah satu nama yang paling menarik dalam skuad Singapura karena memiliki pengalaman bermain di Indonesia bersama Persebaya Surabaya. Pengalaman tersebut membuat gelandang berusia 31 tahun itu memahami atmosfer pertandingan, karakter pemain, hingga intensitas sepak bola Indonesia.
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Pelatih Gavin Lee tetap memasukkan Song sebagai bagian penting di lini tengah Singapura. Pengalamannya dipadukan dengan kualitas teknik dan visi bermain diharapkan mampu mengatur tempo permainan The Lions saat menghadapi lawan-lawan kuat di Grup A.
Song bukan satu-satunya pemain yang mengenal sepak bola Indonesia. Jacob Mahler, yang sebelumnya memperkuat Madura United, juga dipanggil memperkuat Singapura.
Bek sekaligus gelandang bertahan tersebut dinilai memiliki pemahaman terhadap gaya permainan pemain-pemain Indonesia sehingga bisa menjadi keuntungan tambahan bagi timnya.
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Mayoritas pemain yang dipanggil Gavin Lee berasal dari Lion City Sailors. Sebanyak 11 pemain dari klub tersebut masuk dalam skuad final, menjadikan Singapura memiliki fondasi permainan yang sudah terbentuk sejak level klub.
Di lini belakang terdapat Lionel Tan, Ryhan Stewart, Nur Adam Abdullah, hingga Hariss Harun yang sudah terbiasa bermain bersama. Kekompakan itu menjadi modal penting untuk membangun organisasi pertahanan yang solid sepanjang turnamen.
Sektor tengah juga didominasi pemain Lion City Sailors seperti Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Farhan Zulkifli, Glenn Kweh, dan Hami Syahin. Chemistry yang telah terbangun membuat Gavin Lee tidak perlu banyak melakukan penyesuaian terhadap pola permainan tim nasional.
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Keuntungan tersebut diperkirakan akan membantu Singapura menghadapi jadwal padat Piala AFF 2026. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, keberadaan banyak pemain dari satu klub menjadi nilai tambah dibandingkan harus membangun kerja sama dari awal.
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