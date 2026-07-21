Borneo FC Perkenalkan Christian Matheus, Bek Tengah Brasil Siap Kokohkan Lini Pertahanan Pesut Etam

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda mulai menunjukkan keseriusan menyambut kompetisi musim 2026/2027. Setelah cukup tenang di awal bursa transfer, klub berjuluk Pesut Etam itu langsung membuat kejutan dengan memperkenalkan enam pemain asing dalam satu hari.

Salah satu nama yang resmi bergabung adalah bek tengah asal Brasil Christian Matheus Lima da Silva. Pemain berusia 27 tahun tersebut direkrut untuk memperkuat lini belakang Borneo FC setelah musim lalu tampil bersama FC Drenica di Liga Kosovo.

Kehadiran Christian menjadi bagian dari upaya manajemen memperbaiki sektor pertahanan. Pasalnya, Borneo FC kehilangan dua bek asingnya seusai kompetisi musim lalu, yakni Christophe Nduwarugira dan Cleylton.

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Christian lahir di Belford Roxo, Brasil, pada 13 Agustus 1998. Perjalanan karirnya dimulai di klub America sebelum melanjutkan kiprah bersama Nova Cidade pada 2020.

Dari kompetisi domestik Brasil, dia kemudian memilih merantau ke Eropa untuk mencari pengalaman baru. Pada 2021, Christian bergabung dengan KF Turbina yang berlaga di Liga Albania. Setelah semusim, dia melanjutkan karier bersama KF Laci.

Di klub tersebut, dia bertahan selama dua musim dan mendapatkan jam terbang yang cukup konsisten sebagai pemain belakang. Karirnya kemudian berlanjut ke Kosovo bersama FK Drenica. Di sana, Christian tampil cukup reguler sepanjang musim lalu.

Dia mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi, menyumbang satu assist, serta mengoleksi delapan kartu kuning dan satu kartu merah. Dengan tinggi badan mencapai 186 sentimeter, Christian dikenal memiliki keunggulan dalam duel udara maupun situasi bola mati. Postur tersebut juga menjadi nilai tambah saat menghadapi duel satu lawan satu dengan penyerang lawan.

Borneo FC berharap pengalaman Christian bermain di berbagai kompetisi Eropa bisa memberikan dampak positif bagi performa tim. Selain kemampuan bertahan, pemain asal Brasil itu juga diharapkan membawa ketenangan dan kepemimpinan di lini belakang.Melalui akun Instagram resminya, Borneo FC turut menyambut kedatangan sang pemain.