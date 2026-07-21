Profil Iago Pereira, Bek Brasil Anyar Borneo FC yang Punya Pengalaman di Eropa dan Serie A Brasil

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda kembali memperkuat komposisi skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi super league musim 2026/27. Kali ini, tim berjuluk Pesut Etam resmi memperkenalkan bek tengah asal Brasil, Iago Pereira Mendonca, sebagai rekrutan anyar untuk memperkokoh sektor pertahanan.

Kehadiran Iago Pereira menjadi bagian dari langkah Borneo FC dalam membangun lini belakang yang lebih solid untuk kompetisi super league. Bek berusia 26 tahun tersebut datang ke Samarinda setelah menjalani musim yang cukup impresif bersama Floriana FC di Liga Malta.

Iago Pereira lahir di Barreiras, Bahia, Brasil, pada 16 Agustus 1999. Sebelum menembus level profesional, dia lebih dulu mengembangkan kemampuannya di sejumlah akademi sepak bola Brasil, mulai dari Atletico Goianiense, Jardim America, hingga Trindade.

Karir profesionalnya dimulai saat bergabung dengan Goias pada 2020. Di musim yang sama, dia sempat dipinjamkan ke Aparecidense sebelum kembali ke Goiás pada Oktober 2020.

Tak lama kemudian, Iago mencatatkan debut di kasta tertinggi Liga Brasil atau Serie A ketika menghadapi São Paulo pada 3 Desember 2020. Setelah itu, perjalanan karirnya berlanjut bersama CRB.

Pada awal 2023, dia mencoba tantangan baru dengan bergabung ke Club Blooming di Bolivia. Pengalamannya di luar Brasil tidak berhenti di sana karena dia sempat kembali memperkuat Vila Nova dan menjalani masa peminjaman di Patrocinense.

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Musim 2024/25 menjadi awal petualangan Iago di Eropa. Dia bergabung dengan klub Portugal, Alverca, sebelum melanjutkan karier bersama Floriana FC di Malta pada musim berikutnya.

Bersama Floriana FC sepanjang musim 2025/26, Iago tampil sebagai salah satu pemain andalan di jantung pertahanan. Dia membukukan 32 penampilan di semua kompetisi, yang terdiri atas 15 pertandingan pada Premier League Opening Round, 15 laga Premier League Closing Round, serta dua pertandingan final kompetisi domestik.