Resmi! Theo Fillo Numberi Gabung Garudayaksa FC, Siap Jadi Motor Permainan di Super League Musim 2026/27

JawaPos.com - Garudayaksa FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyambut kompetisi kasta tertinggi Indonesia, super league, musim 2026/27. Klub berjuluk Elang Muda itu resmi memperkenalkan gelandang Theo Fillo Numberi sebagai rekrutan terbaru untuk memperkuat skuad menghadapi persaingan musim baru.

Theo Fillo Numberi didatangkan dengan kontrak berdurasi satu musim di super league. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kualitas lini tengah Garudayaksa FC, baik dalam membangun serangan maupun menjaga keseimbangan permainan selama pertandingan.

Perekrutan Theo Fillo Numberi menjadi salah satu langkah yang diambil manajemen untuk memperdalam komposisi tim. Kompetisi yang panjang menuntut setiap klub memiliki kedalaman skuad yang memadai agar mampu menjaga performa tetap stabil hingga akhir musim di super league.

Garudayaksa FC pun menyambut kedatangan Theo melalui unggahan di akun Instagram resminya. Dalam unggahan tersebut, klub menyampaikan harapan besar terhadap kontribusi sang pemain di lini tengah.

"Saatnya menguasai lini tengah, mengatur tempo permainan, dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Let's make every moment count," tulis Garudayaksa FC.

Tak hanya itu, pada unggahan lain Garudayaksa FC juga memberikan pesan singkat yang menggambarkan pentingnya peran Theo dalam tim. "The midfield just found another heartbeat," lanjut tulisan itu.

Kalimat tersebut menjadi simbol bahwa manajemen menaruh kepercayaan besar kepada Theo untuk menjadi salah satu penggerak permainan Garudayaksa FC pada musim mendatang. Theo dikenal sebagai gelandang yang memiliki visi bermain baik, distribusi bola yang rapi, serta mampu mengatur tempo pertandingan.

Karakter tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan Garudayaksa FC yang tengah membangun tim kompetitif untuk menghadapi ketatnya persaingan di kasta tertinggi. Bagi Theo, bergabung dengan Garudayaksa FC menjadi tantangan baru dalam perjalanan kariernya. Ia mengaku antusias mendapat kesempatan membela Elang Muda dan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.