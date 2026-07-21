Usai Tahan Imbang Persebaya 2-2, PSIS Semarang Langsung Gelar TC di Yogyakarta Demi Tatap Liga 2 Musim 2026/2027

Skuad PSIS fokus menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta usai bermain imbang 2-2 lawan Persebaya pada laga uji coba. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang tak ingin berlama-lama menikmati hasil positif usai menahan imbang Persebaya Surabaya dengan skor 2-2 dalam laga uji coba bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7).
Skuad Mahesa Jenar langsung mengalihkan fokus untuk menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) di Yogyakarta sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27. Program TC tersebut menjadi salah satu agenda penting tim asuhan Widodo Cahyono Putro dalam membangun fondasi permainan sebelum kompetisi yang dijadwalkan bergulir pada pertengahan September 2026.
Hasil imbang di markas Persebaya juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi PSIS. Pasalnya, tim mampu bangkit setelah sempat tertinggal dua gol dari tuan rumah.
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Persebaya membuka keunggulan melalui Alex Martins pada menit ke-35 sebelum Yann Mabella menggandakan skor di menit ke-53. Dalam situasi tertinggal, Widodo melakukan perubahan strategi yang terbukti mampu mengubah jalannya pertandingan.
Pelatih yang akrab disapa WCP itu mengganti skema permainan dari tiga bek tengah menjadi dua bek tengah. Selain itu, dia memasukkan gelandang dengan karakter lebih menyerang untuk meningkatkan intensitas serangan.
Perubahan tersebut langsung memberikan dampak positif. Lorensius Amanat Sabda yang masuk dari bangku cadangan tampil sebagai pembeda dengan mencetak dua gol pada menit ke-74 dan ke-84. Brace Sabda memastikan PSIS pulang dari Surabaya dengan hasil imbang 2-2.
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Widodo mengaku puas dengan respons yang ditunjukkan para pemain setelah mengalami tekanan di babak pertama. "Pertandingan yang menarik di mana kami sendiri di babak pertama bermain kurang berani bermain terbuka. Namun setelah kami tertinggal dan melakukan beberapa pergantian, kami mendapatkan dua gol," ujar Widodo.
Usai laga tersebut, fokus PSIS kini sepenuhnya tertuju pada agenda TC di Yogyakarta. Menurut Widodo, ada tiga aspek utama yang akan menjadi perhatian tim pelatih selama pemusatan latihan berlangsung.
"Setelah laga lawan Persebaya, kami ada TC di Yogyakarta. Saya harap pemain bisa memaksimalkan momentum yang ada untuk meningkatkan tiga aspek yakni mentality, physically, dan ketiga adalah pemahaman taktik," jelas Widodo.
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