Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 18 Juli 2026 | 18.12 WIB

Skuad Sementara PSS Sleman untuk Super League 2026/2027, 5 Pemain Asing Sudah Resmi!

Pemain baru PSS Hanif Sjahbandi. (X.com/@pssleman)&nbsp; - Image

Pemain baru PSS Hanif Sjahbandi. (X.com/@pssleman)&nbsp;

JawaPos.com - PSS Sleman terus mempersiapkan skuad jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Sebagai tim promosi, Super Elang Jawab tentu tak ingin sekadar numpang lewat di kasta teratas sepak bola Indonesia musim depan.

Manajemen PSS mulai mendatangkan para pemain baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tim dan pelatih Pieter Huistra. Per 18 Juli 2026, dua nama anyar sudah diresmikan, yakni mantan gelandang Persija Hanif Sjahbandi, dan winger asal Jepang Hiromu Tanaka.

Tak hanya mendatangkan amunisi baru ke Bumi Sembada, beberapa wajah lama yang membawa PSS naik kasta juga dipertahankan. Empat pemain asing, Gustavo Tocantins, Lucao, Cleberson, dan Frederik Injai akan menjadi empat dari 11 legiun impor.

Dari nama lokal, dua kapten musim lalu, Muhammad Fachruddin dan Kim Jefrey Kurniawan juga masih bertahan. Kemudian juga ada nama Riko Simanjuntak, Kevin Gomes, Ega Rizky, hingga Dominikus Dion yang masih akan berseragam hijau Sleman.

Sementara itu, untuk rumor pemain asing, beberapa nama mulai mencuat. Pada posisi penjaga gawang, legiun asing asal Brasil, Pedro Caracoci disebut akan merapat. Melvyn Lorenzen juga akan menambah persaingan dengan Riko Simanjuntak di sektor sayap. Terakhir ada nama gelandang asal Mali Moussa Bagayoko.

Skuad Sementara PSS Sleman 2026/2027

Dominikus Dion

Riko Simanjuntak

Ega Rizky

Safaat

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Pemain Asing PSS Sleman Hampir Lengkap, Siap untuk Super League 2026/2027 - Image
Sepak Bola Indonesia

Pemain Asing PSS Sleman Hampir Lengkap, Siap untuk Super League 2026/2027

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.51 WIB

Latihan Perdana PSS Sleman Dimulai, Pieter Huistra Ungkap Masih Tunggu 10 Pemain Bergabung - Image
Sepak Bola Indonesia

Latihan Perdana PSS Sleman Dimulai, Pieter Huistra Ungkap Masih Tunggu 10 Pemain Bergabung

Jumat, 17 Juli 2026 | 19.12 WIB

Hanif Sjahbandi Dapat Ucapan Selamat dari Kim Kurniawan Usai Resmi Jadi Pemain Baru PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Hanif Sjahbandi Dapat Ucapan Selamat dari Kim Kurniawan Usai Resmi Jadi Pemain Baru PSS Sleman

Kamis, 16 Juli 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore