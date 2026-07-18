Skuad Sementara PSS Sleman untuk Super League 2026/2027, 5 Pemain Asing Sudah Resmi!

JawaPos.com - PSS Sleman terus mempersiapkan skuad jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Sebagai tim promosi, Super Elang Jawab tentu tak ingin sekadar numpang lewat di kasta teratas sepak bola Indonesia musim depan.

Manajemen PSS mulai mendatangkan para pemain baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tim dan pelatih Pieter Huistra. Per 18 Juli 2026, dua nama anyar sudah diresmikan, yakni mantan gelandang Persija Hanif Sjahbandi, dan winger asal Jepang Hiromu Tanaka.

Tak hanya mendatangkan amunisi baru ke Bumi Sembada, beberapa wajah lama yang membawa PSS naik kasta juga dipertahankan. Empat pemain asing, Gustavo Tocantins, Lucao, Cleberson, dan Frederik Injai akan menjadi empat dari 11 legiun impor.

Dari nama lokal, dua kapten musim lalu, Muhammad Fachruddin dan Kim Jefrey Kurniawan juga masih bertahan. Kemudian juga ada nama Riko Simanjuntak, Kevin Gomes, Ega Rizky, hingga Dominikus Dion yang masih akan berseragam hijau Sleman.

Sementara itu, untuk rumor pemain asing, beberapa nama mulai mencuat. Pada posisi penjaga gawang, legiun asing asal Brasil, Pedro Caracoci disebut akan merapat. Melvyn Lorenzen juga akan menambah persaingan dengan Riko Simanjuntak di sektor sayap. Terakhir ada nama gelandang asal Mali Moussa Bagayoko.

Skuad Sementara PSS Sleman 2026/2027 Dominikus Dion

Riko Simanjuntak

Ega Rizky