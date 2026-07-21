Profil Lorensius Amanat Sabda, Pemain Baru PSIS yang Langsung Cetak Dua Gol ke Gawang Persebaya Surabaya

JawaPos.com - PSIS Semarang tampaknya tidak membutuhkan waktu lama untuk melihat kualitas salah satu rekrutan anyarnya. Winger kiri Lorensius Amanat Sabda langsung mencuri perhatian setelah mencetak dua gol saat Mahesa Jenar menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga uji coba memperingati Anniversary ke-99 Persebaya, Minggu (19/7), di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Meski pertandingan berakhir imbang 2-2, penampilan Lorensius Amanat Sabda menjadi salah satu sorotan. Dua gol yang dia cetak pada menit ke-74 dan masa injury time (90+) menyelamatkan PSIS dari kekalahan. Sementara dua gol Persebaya masing-masing dicetak oleh Yan Mabella dan Alex Martins.

Penampilan tersebut menjadi sinyal positif bagi PSIS yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Liga 2 musim 2026/2027. Lorensius Amanat Sabda menunjukkan ketenangan saat berada di depan gawang sekaligus membuktikan kemampuan sebagai pemain yang bisa diandalkan di sektor sayap sisi kiri.

Lorensius Amanat Sabda merupakan pemain kelahiran Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada 14 Januari 2000. Pemain berusia 26 tahun itu posisi aslinya adalah seorang sayap kiri, tetapi Sabda juga mampu dimainkan sebagai bek kiri sehingga memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan dalam sepak bola modern.

Sabda dikenal memiliki kaki dominan kanan. Kombinasi kecepatan, kemampuan menusuk dari sisi kiri, serta mobilitas tinggi menjadi kelebihan yang membuatnya beberapa kali dipercaya mengisi berbagai posisi di lapangan.

Sebelum bergabung dengan PSIS, Sabda membela Persiba Balikpapan pada musim 2025/2026 di ajang Liga 2. Bersama Beruang Madu, ia menjadi salah satu pemain yang cukup konsisten sepanjang musim.

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Catatannya bersama Persiba cukup baik. Sabda tampil dalam 30 pertandingan dengan menyumbangkan satu gol dan dua assist. Kontribusi tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian sejumlah klub sebelum akhirnya memilih bergabung dengan PSIS Semarang.

PSIS resmi mengumumkan kedatangan Lorensius Amanat Sabda pada 7 Juli 2026. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad, khususnya di sektor sayap yang menjadi salah satu fokus pembenahan tim musim ini.