Ditahan Imbang 2-2 Lawan PSIS pada Anniversary Game, Persebaya Evaluasi Total Jelang Piala Presiden 2026

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada para pemain meski Green Force ditahan imbang PSIS Semarang 2-2 pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai laga uji coba melawan PSIS Semarang yang berakhir imbang 2-2 menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Presiden 2026, terutama dalam mengukur kemampuan pemain menghadapi tekanan pertandingan.
"Kami ingin melihat siapa yang mampu bermain di bawah tekanan. Latihan dan pertandingan memiliki situasi yang sangat berbeda," kata Tavares saat konferensi pers seusai laga Persebaya 99 Anniversary Game di Stadion GBT Surabaya, Minggu (19/7).
Ia menjelaskan, dirinya sengaja memberi kesempatan bermain kepada hampir seluruh pemain untuk melihat siapa yang mampu mengambil keputusan dengan baik saat tampil di hadapan puluhan ribu pendukung di Stadion Gelora Bung Tomo.
Meskipun demikian, ia mengapresiasi timnya yang mampu menciptakan banyak peluang, tetapi mengakui masih banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki.
Persebaya, kata dia, kebobolan dua gol akibat kesalahan individu maupun kolektif, sementara penyelesaian akhir juga belum cukup efektif meski memiliki banyak kesempatan mencetak gol.
Selain itu, ia menilai para pemain masih perlu lebih aktif memberikan opsi kepada rekan yang menguasai bola melalui pergerakan tanpa bola agar aliran serangan berjalan lebih cepat dan efektif.
Pelatih asal Portugal itu juga melihat perkembangan positif dari kombinasi permainan yang mulai terbentuk, meski para pemain masih membutuhkan waktu untuk memahami rencana taktik secara utuh setelah baru menjalani masa persiapan sekitar dua pekan.
Ia menambahkan kondisi fisik sejumlah pemain belum sepenuhnya ideal karena baru kembali menjalani latihan, sehingga beberapa di antaranya mulai mengalami penurunan performa setelah bermain lebih dari satu jam.
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