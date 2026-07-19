Enggan Bahas Wasit, Bernardo Tavares Apresiasi Persebaya Surabaya Meski Ditahan Imbang PSIS Semarang

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada para pemain meski Green Force ditahan imbang PSIS Semarang 2-2 pada laga 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang pada laga pramusim bertajuk 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026). Meski gagal mengamankan kemenangan setelah sempat unggul dua gol, pelatih Bernardo Tavares memilih mengapresiasi performa timnya dan enggan menyoroti kepemimpinan wasit.
Persebaya Surabaya Sempat Unggul Dua Gol
Persebaya Surabaya tampil dominan sejak awal pertandingan dan menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Alex Martins. Memasuki babak kedua, Green Force semakin menjauh setelah Yann Mabella memanfaatkan kesalahan antisipasi lini belakang PSIS Semarang pada menit ke-52 untuk mengubah skor menjadi 2-0.
Setelah unggul dua gol, Persebaya Surabaya masih terus menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Miguel Pereira hampir memperbesar keunggulan melalui skema serangan balik cepat saat mengirim umpan silang kepada Ramadan Sananta, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan menjadi gol.
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Miguel Pereira kembali mengancam melalui aksi individu yang sukses melewati kiper PSIS Semarang. Namun, penyelesaian akhirnya masih mampu disapu bek lawan sebelum bola melewati garis gawang.
PSIS Semarang berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Lorensius Sabda memanfaatkan kemelut di depan gawang Persebaya Surabaya. Reza Arya sempat menggagalkan dua percobaan, tetapi bola liar kembali jatuh ke kaki Lorensius yang akhirnya sukses mencetak gol pertama tim tamu.
Persebaya Surabaya sempat membalas tekanan melalui tendangan jarak jauh Diogo Ramalho pada menit ke-78. Namun, upaya tersebut kembali gagal berbuah gol setelah bola berhasil diblok pemain bertahan PSIS Semarang.
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Serangan balik cepat kembali menjadi senjata PSIS Semarang. Lorensius Sabda kembali menjadi pembeda dengan mencetak gol keduanya sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Menjelang laga usai, Francisco Rivera nyaris membawa Persebaya Surabaya kembali unggul setelah dilanggar Akbar Arjunsyah di depan kotak penalti pada menit ke-88. Sayangnya, eksekusi tendangan bebas Risto Mitrevski masih mampu ditepis kiper PSIS Semarang sehingga skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
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