PSMS Medan Percaya Diri Tampil di Piala Presiden 2026, Optimis Promosi Musim Depan

JawaPos.com - PSMS Medan optimistis mampu bersaing pada Piala Presiden 2026 yag akan di helat pada Juli ini. Bahkan, Ayam Kinantan yakin memenuhi target promosi ke Liga 1 musim depan.

Kayakinan itu dilontarkan Chief Operating Officer (COO) PSMS, Samuel Nababan. Menurutnya, dalam dua laga uji coba bulan ini, PSMS mempu mendominasi dan menunjukkan perkembangan yang positif. Dia menilai tim terus mengalami peningkatan, baik dari segi kondisi fisik, kekompakan, maupun penerapan strategi yang diinginkan pelatih Eko Purdjianto.

Kendati demikian, Samuel menegaskan PSMS tidak membebani tim dengan target khusus di ajang Piala Presiden 2026 mendatang. Turnamen pramusim ini dimanfaatkan sebagai sarana mematangkan persiapan sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

"Perkembangan tim semakin positif dan terus meningkat. Untuk Piala Presiden 2026 ini seperti yang kita sampaikan sebelumnya, tidak menargetkan sesuatu yang khusus. Yang terpenting adalah menampilkan permainan terbaik dan memanfaatkan setiap pertandingan untuk mematangkan tim," kata Samuel.

Sebutnya, ajang ini bisa menjadi tolak ukur kemampuan pemain untuk menghadapi tim-tim besar. "Jelas ini kesempatan berharga bagi kami, di mana PSMS satu-satunya klub Liga 2 yang ikut piala Presiden 2026. Ini kesempatan berharga bagi kita untuk mengukur kemampuan dengan menghadapi tim-tim kuat sebelum kompetisi resmi dimulai," tukasnya.