Persib Bandung Siapkan Rotasi Pemain untuk Hadapi Arema FC di Piala Presiden 2026, Igor Tolic Fokus Kebugaran

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Piala Presiden 2026. Tim asuhan Igor Tolic dijadwalkan menghadapi Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026), pada pertandingan pembuka turnamen pramusim tersebut.
Memasuki pekan terakhir sebelum kompetisi dimulai, tim pelatih memanfaatkan setiap sesi latihan untuk menyempurnakan berbagai aspek permainan.
Tidak hanya membangun chemistry antarpemain, Persib Bandung juga fokus meningkatkan kondisi fisik seluruh anggota skuad agar siap menghadapi jadwal pertandingan yang cukup padat.
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Pelatih kepala Persib Bandung, Igor Tolic, mengatakan seluruh staf pelatih bekerja maksimal untuk membentuk tim terbaik.
Menurutnya, perkembangan setiap pemain terus dipantau agar tim tampil dengan komposisi yang paling siap saat laga pertama dimulai.
"Kami mencoba yang terbaik untuk membentuk tim terbaik yang memungkinkan. Setiap hari kami mengecek kondisi para pemain. Kami ingin membuat tim yang bagus," ujar Tolic.
Pelatih asal Kroasia itu mengakui waktu persiapan menuju Piala Presiden 2026 cukup singkat. Karena itu, pemantauan kondisi fisik menjadi perhatian utama agar para pemain tidak dipaksakan tampil di luar kemampuan mereka.
Selain memburu hasil positif, Persib Bandung juga ingin memanfaatkan turnamen ini sebagai ajang memberi pengalaman kepada para pemain muda.
Kehadiran talenta muda dinilai penting untuk menambah kedalaman skuad menghadapi kompetisi panjang musim 2026/2027.
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