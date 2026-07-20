Usai Angkat Trofi, Gianni Infantino Serahkan Cincin Juara Perdana Piala Dunia Secara Simbolis ke Timnas Spanyol di Ruang Ganti

JawaPos.com - Spanyol memastikan gelar juara setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106 dalam pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium pada Senin (20/7). Sebelumnya, FIFA telah mengumumkan produksi cincin juara khusus atau bespoke championship rings dengan total 30 cincin yang disiapkan untuk tim pemenang.

Janji itu langsung ditepati Infantino yang terlihat memberikan salah satu cincin secara simbolis kepada kapten Timnas Spanyol Rodri di ruang ganti tim. Rodri tampak bangga mengenakan cincin itu dan berfoto bersama Infantino. Sejumlah pemain Spanyol lainnya seperti Lamine Yamal dan Pedro Porro juga ikut berpose bersama Presiden FIFA sambil memegang replika trofi Piala Dunia.

Cincin yang pertama kali dikenalkan di turnamen edisi 2026 itu didesain dengan gambar trofi Piala Dunia di satu sisi, sedangkan sisi lainnya akan diberi identitas tim juara. Namun, detail khusus untuk cincin milik Spanyol masih belum diungkap. “Trofi paling didambakan dalam dunia olahraga dan cincin eksklusif yang layak bagi juara dunia, hadiah yang akan dikenang seumur hidup!” tulis Infantino lewat Instagram pribadinya saat mengunggah momen itu.

Secara keseluruhan, FIFA memproduksi 2.026 cincin dengan 1.996 di antaranya akan dijual kepada penggemar dengan harga yang dilaporkan mencapai 148.000 dolar AS (sekitar Rp 2,6 miliar). Setiap cincin akan diberi nomor unik, disesuaikan ukurannya, dan dilengkapi sertifikat keaslian. Dilansir dari Daily Mail, tradisi cincin juara itu sendiri memang lazim di olahraga Amerika Serikat, khususnya dalam ajang Super Bowl yang diberikan kepada tim pemenang.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mendapat sorakan yang mengolok-olok dirinya saat menuju ke panggung bersama Infantino. Trump membagikan medali perak kepada para pemain Argentina, termasuk Lionel Messi. Dalam salah satu momen yang viral di media sosial, bek Argentina Cristian Romero terlihat mengabaikan Trump saat menerima medali dan langsung berjalan melewatinya setelah berjabat tangan dengan Infantino.