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Andika Rachmansyah
Senin, 20 Juli 2026 | 22.34 WIB

Piala AFF 2026 Jadi Momentum Terbaik Timnas Indonesia Akhiri Status Spesialis Runner-up

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (instagram/@officialjohnherdman) - Image

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. (instagram/@officialjohnherdman)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan beraksi di Piala AFF 2026. Edisi ke-16 ini menjadi momentum terbaik Skuad Garuda untuk mengakhiri status spesialis runner-up dalam ajang bergengsi se-ASEAN tersebut.

Timnas Indonesia, di bawah komando John Herdman, sedang memanaskan mesinnya dalam menatap Piala AFF 2026. Juru taktik asal Inggris itu menatap serius, lantaran ini adalah turnamen perdananya bersama Skuad Garuda.

Sekitar 50 nama dipanggil olehnya untuk menjalani pemusatan latihan di Bali yang sudah berlangsung sejak awal Juli lalu. Nantinya, Herdman akan menyortir nama-nama yang ada menjadi sekitar 26 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Usung Misi Juara Piala AFF 2026

Timnas Indonesia mengusung target besar, yakni merebut gelar juara perdananya selama keikutsertaan sejak tahun 1996. Skuad Garuda ingin memutus cap spesialis runner-up Piala AFF.

Bagaimana tidak, Timnas Indonesia sudah mencatat enam kali runner-up Piala AFF, menjadikannya finalis terbanyak yang belum pernah meraih gelar juara. Skuad Garuda keluar sebagai finalis pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Sebelumnya, PSSI, melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menegaskan bahwa Timnas Indonesia ditargetkan mengukir sejarah dengan keluar sebagai juara Piala AFF 2026. Dia yakin Skuad Garuda bisa mencapai target tersebut di bawah komando Herdman.

“Saya optimis di tahun 2026 ini berkaitan dengan (Piala) AFF, optimis untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginan, dan apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sumardji pada (3/7) lalu.

“Saya optimis karena memang saya melihat John punya kelebihan di situ. Jadi kami pun bersama-sama di PSSI mendorong pelatih dan timnya agar supaya berani mengambil posisi kita bisa mendapatkan juara itu,” sambungnya.

Piala AFF 2026 Momentum Terbaik Timnas Indonesia Rebut Gelar Juara

Piala AFF 2026 ini bisa dikatakan menjadi momentum terbaik bagi Timnas Indonesia untuk keluar sebagai juara. Sebab, Skuad Garuda sedang dalam grafik positif di bawah komando Herdman.

Editor: Edi Yulianto
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