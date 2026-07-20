Kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF, Waktunya Perbaiki Status Spesialis Runner-up

JawaPos.com - Timnas Indonesia tidak pernah mencicipi gelar juara Piala AFF sejak pertama kali dihelat pada 1996. Skuad Garuda justru menyandang status sebagai spesialis runner-up, karena telah berhasil mencapai final sebanyak enam kali, namun belum pernah juara.

Piala AFF merupakan turnamen paling bergengsi se-Asia Tenggara. Timnas Indonesia pun selalu ikut serta dalam kejuaraan tersebut sejak awal dimulai pada tahun 1996. Dalam edisi perdana, Skuad Garuda finis peringkat keempat setelah takluk dari Vietnam dengan skor 2-3.

Selama 30 tahun lamanya turnamen tersebut berdiri, Timnas Indonesia sama sekali belum pernah merebut gelar juara. Padahal, Skuad Garuda telah berhasil mencapai final sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Meski sering mencapai fase akhir, Timnas Indonesia tak pernah mampu merebut gelar juara. Maka itu, fenomena tersebut membuat Skuad Garuda dicap sebagai tim negara spesialis runner-up.

Piala AFF 2000 Piala AFF 2000 yang merupakan edisi ketiga digelar di Thailand. Pada edisi ini, Timnas Indonesia yang kala itu dikomandoi oleh Nandar Iskandar. Skuad Garuda pun diperkuat oleh nama-nama legendaris seperti Uston Nawawi, Aji Santoso, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Gendut Doni.

Dalam edisi tersebut, Timnas Indonesia datang sebagai peringkat ketiga Piala AFF 1998. Skuad Garuda pun untuk pertama kalinya berhasil mencapai partai final di Piala AFF 2000. Kesukesan itu tak luput dari tangan dingin Nandar Iskandar dan kedalaman skuad yang bertabur bintang.

Namun sayang, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari tuan rumah Thailand di partai puncak Piala AFF 2000. Skuad Garuda menyerah dengan skor cukup telak 1-4 di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand.

Piala AFF 2002 Pada edisi berikutnya, Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan Singapura. Momentum ini pun tak disia-siakan oleh Skuad Garuda yang kala itu dilatih oleh arsitek asal Bulgaria, Ivan Kolev.