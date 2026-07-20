Persebaya Surabaya Gelar Tribute Penuh Haru untuk Andie Peci, Rachmat Irianto hingga Widodo C. Putro Beri Penghormatan

Tribute untuk almarhum Andi Peci digelar Persebaya Surabaya pada laga Anniversary Game melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo dengan penghormatan dari pemain, manajemen, serta ribuan Bonek dan Bonita. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menggelar tribute khusus untuk almarhum Andi Kristianto atau Andi Peci saat menghadapi PSIS Semarang dalam laga Persebaya 99 Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu, (19/7).
Penghormatan itu menjadi momen emosional bagi Green Force, Bonek, dan seluruh pihak yang mengenang perjuangan Andi Peci dalam mengawal kebangkitan Persebaya Surabaya hingga kembali berkompetisi di Liga Indonesia.
Tribute untuk Andie Peci jadi bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya. Momen tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu tokoh Bonek yang dinilai memiliki jasa besar dalam perjalanan Green Force kembali ke kompetisi resmi sepak bola Indonesia.
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Sebelum pertandingan dimulai, seluruh stadion larut dalam suasana khidmat. Seluruh pemain Persebaya Surabaya mengenakan pita hitam di lengan sebagai simbol duka sekaligus penghormatan kepada almarhum.
Rangkaian penghormatan diawali dengan mengheningkan cipta. Ribuan suporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo ikut memberikan penghormatan kepada sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu penggerak kebangkitan Persebaya Surabaya.
Suasana emosional terus terasa sepanjang pertandingan. Tribute tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pengingat perjalanan panjang Green Force hingga kembali mendapat pengakuan dan tampil di kompetisi Liga Indonesia.
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Gelandang Persebaya Surabaya Rachmat Irianto mengaku tidak mengikuti secara langsung perjuangan Andie Peci saat memperjuangkan kebangkitan klub. Hal itu karena dirinya baru bergabung dengan Persebaya Surabaya setelah klub kembali mendapat pengakuan.
Meski demikian, Rachmat Irianto memahami besarnya jasa almarhum bagi Green Force. Dia menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan Andie Peci demi mengembalikan Persebaya Surabaya ke pentas sepak bola nasional.
"Saya berterima kasih kepada Mas Andie Peci yang sudah memperjuangkan Persebaya kembali bergulir di Liga Indonesia," kata Rachmat Irianto saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Minggu (19/7).
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