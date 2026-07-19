Hasil Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Sundulan Alex Martins Bawa Green Force Unggul di Babak Pertama

Alex Martins merayakan gol sundulan yang membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas PSIS Semarang pada babak pertama Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas PSIS Semarang pada laga Anniversary Game 99 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026). Gol tunggal Alex Martins pada menit ke-35 menjadi pembeda setelah Green Force tampil dominan sejak awal pertandingan dan terus menekan pertahanan tim tamu.
Bagaimana Jalannya Babak Pertama Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang?
Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Bernardo Tavares tampil agresif dengan menekan pertahanan PSIS Semarang melalui kombinasi serangan dari lini tengah dan sayap.
Sebanyak lima pemain baru langsung dipercaya menjadi starter, yakni Dicky Kurniawan, Ricky Pratama, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Alex Martins. Kehadiran wajah-wajah baru membuat permainan Green Force terlihat lebih dinamis sepanjang 45 menit pertama.
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Peluang pertama lahir melalui Francisco Rivera pada menit-menit awal pertandingan. Namun, tendangannya masih mampu diamankan kiper PSIS Semarang, Ricky Darmawan, yang tampil sigap di bawah mistar.
Serangan Persebaya Surabaya terus berlanjut melalui kerja sama Miguel Pereira dan Francisco Rivera. Meski mampu membongkar pertahanan lawan, penyelesaian akhir keduanya belum berhasil mengubah kedudukan.
Mengapa Persebaya Surabaya Baru Mencetak Gol pada Menit ke-35?
Green Force sebenarnya berkali-kali mengancam gawang PSIS Semarang sebelum akhirnya memecah kebuntuan. Ketangguhan Ricky Darmawan membuat sejumlah peluang emas Persebaya Surabaya gagal berbuah gol.
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Dicky Kurniawan sempat memberikan ancaman serius lewat aksinya di dalam kotak penalti. Sayangnya, tembakannya hanya membentur mistar gawang sehingga skor tetap bertahan imbang.
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