Persija Fokus TC di Thailand, Tim EPA U-20 Siap Tampil dan Bersaing di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta mengambil langkah berbeda dalam menyambut musim kompetisi 2026/27. Macan Kemayoran memutuskan membagi skuad menjadi dua tim untuk menjalani agenda yang berlangsung hampir bersamaan, yakni pemusatan latihan (training camp/TC) di Thailand dan Piala Presiden 2026.

Tim utama Persija dipastikan berangkat ke Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026. Sementara itu, Persija Elite Pro Academy (EPA) U-20 akan menjadi wakil klub di Piala Presiden Elite 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli sampai 6 Agustus 2026.

Pelatih Persija Shin Tae-yong, menilai pemusatan latihan di Thailand memiliki peran penting dalam membangun kesiapan tim menghadapi kompetisi resmi. Menurut dia, agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Persija mengejar target utama musim ini, yakni meraih gelar juara.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menjelaskan, rencana TC di Thailand telah disusun jauh sebelum jadwal Piala Presiden diumumkan. Karena seluruh persiapan sudah rampung, perubahan agenda tidak lagi memungkinkan dilakukan.

Dia menegaskan keputusan mengirimkan tim EPA U-20 bukan berarti Persija menganggap remeh turnamen pramusim tersebut. Sebaliknya, klub tetap berkomitmen mendukung penyelenggaraan Piala Presiden Elite 2026 dengan mengirimkan tim terbaik yang tersedia sesuai kondisi jadwal.

Prapanca juga menaruh kepercayaan besar kepada para pemain muda Persija. Menurutnya, skuad EPA U-20 pantas mendapatkan kesempatan tampil di level yang lebih tinggi setelah sukses menjuarai EPA U-20 Super League 2025/26.

Kesempatan ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda untuk mengasah mental, kemampuan, serta membuktikan kualitas mereka saat menghadapi lawan-lawan dari level senior.

Selain itu, Persija berharap dukungan penuh dari The Jakmania tetap mengalir kepada tim EPA U-20 selama tampil di Piala Presiden Elite. Kehadiran suporter diyakini akan menambah semangat para pemain muda sekaligus ikut menyukseskan jalannya turnamen.