Resmi Gabung Persis Solo, Feby Eka Siap Bawa Laskar Sambernyawa Kembali ke Super league Musim Depan

Persis Solo mendatangkan Feby Eka untuk memperkuat komposisi tim. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo terus menunjukkan keseriusan dalam membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi musim 2026/2027. Setelah mendatangkan sejumlah pemain baru, Laskar Sambernyawa kembali memperkuat komposisi tim dengan merekrut pemain sayap kiri berpengalaman, Feby Eka.
Pemain berusia 27 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persis Solo pada Jumat (17/7) malam. Kehadiran Feby Eka diharapkan mampu menambah kreativitas sekaligus daya gedor tim dalam perjuangan mengembalikan Persis ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Sebelum bergabung dengan Persis, Feby Eka menjadi bagian dari Garudayaksa FC. Bersama klub tersebut, dia sukses mengantarkan tim meraih tiket promosi ke kompetisi kasta tertinggi pada musim mendatang.
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Karir Feby di sepak bola nasional juga terbilang cukup panjang. Dia pernah membela sejumlah klub besar seperti Dewa United FC, Arema FC, Persija Jakarta, Bali United FC, hingga beberapa tim lainnya. Pengalaman tersebut menjadi modal penting yang dibawanya ke Kota Bengawan.
Tak hanya di level klub, Feby juga pernah memperkuat Timnas Indonesia. Selama berseragam Merah Putih, dia mencatatkan 16 penampilan dengan torehan empat gol, membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang mampu memberikan kontribusi di level internasional.
Usai resmi menjadi bagian dari Persis Solo, Feby mengaku bersyukur mendapat kesempatan untuk bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dan basis suporter yang besar.
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"Alhamdulillah senang sekali dipercaya untuk gabung di Persis Solo. Saya akan memberikan yang terbaik untuk klub ini," ujar Feby Eka.
Dia menegaskan bahwa target utamanya adalah membantu Persis kembali promosi ke Liga 1. Menurut dia, tujuan tersebut hanya bisa dicapai apabila seluruh pemain, pelatih, dan manajemen bekerja bersama dalam setiap pertandingan sepanjang musim.
Feby juga optimistis dengan kualitas skuad yang dimiliki Persis saat ini. Ia percaya seluruh pemain memiliki semangat yang sama untuk membawa Laskar Sambernyawa kembali bersaing di kasta tertinggi.
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