Persib Bandung Bangun Kekompakan sejak Awal, Dedi Kusnandar Siap Dampingi Pemain Baru

JawaPos.com - Persib Bandung terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Selain meningkatkan intensitas latihan, tim berjuluk Maung Bandung juga fokus membangun kekompakan agar para pemain anyar bisa segera menyatu dengan skuad.

Gelandang senior Dedi Kusnandar menegaskan dirinya bersama para pemain lama siap membantu proses adaptasi seluruh rekrutan baru. Menurut pemain yang akrab disapa Dado itu, kehadiran wajah-wajah baru merupakan bagian yang selalu terjadi setiap awal musim sehingga seluruh anggota tim sudah terbiasa menyambut mereka.

Musim ini Persib Bandung mendatangkan sejumlah pemain baru, yakni Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Balsa Sekulic. Dari enam nama tersebut, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, serta Balsa Sekulic, sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama tim. Sementara itu, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen masih menjalani tugas bersama Tim Nasional Indonesia sehingga belum bergabung dalam latihan reguler Persib Bandung.

Dedi mengatakan para pemain senior memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi setiap pemain baru. Dengan lingkungan yang positif, proses penyesuaian diyakini akan berlangsung lebih cepat, baik di dalam maupun di luar lapangan.

"Ini hal biasa seperti musim-musim sebelumnya. Di setiap awal musim pasti ada pemain baru. Kami dari pemain-pemain lama akan selalu welcome dan saling membantu," ujar Dedi Kusnandar.

Menurut dia, komunikasi menjadi salah satu faktor terpenting dalam membangun chemistry antar pemain. Karena itu, para pemain lama tidak hanya membantu saat latihan, tetapi juga memperkenalkan budaya yang sudah dibangun di dalam tim Persib Bandung selama beberapa musim terakhir.

Dedi menilai, semakin cepat para pemain baru memahami karakter tim, semakin mudah pula mereka menyesuaikan diri dengan pola permainan yang diterapkan pelatih Igor Tolic. Selain itu, hubungan yang baik di ruang ganti juga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap performa tim sepanjang musim.

Kekompakan antarpemain menjadi modal penting mengingat Persib Bandung akan menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Dia berharap seluruh pemain baru dapat segera merasa nyaman dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dengan adaptasi yang berjalan lancar, Persib Bandung diharapkan mampu tampil lebih solid sejak awal musim dan bersaing di papan atas kompetisi.