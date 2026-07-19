Target Bernardo Tavares Terbongkar! Persebaya Surabaya Tak Sekadar Incar Menang atas PSIS Semarang

JawaPos.com — Persebaya Surabaya akan memanfaatkan laga melawan PSIS Semarang pada Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (19/7/2026), sebagai tolok ukur perkembangan tim menuju musim 2026/2027.

Pelatih Bernardo Tavares menegaskan fokus utamanya bukan hanya mengejar kemenangan, tetapi memastikan identitas permainan Green Force mulai terlihat setelah menjalani persiapan selama sepekan terakhir.

Mengapa Laga Melawan PSIS Semarang Sangat Penting? Pertandingan menghadapi PSIS Semarang menjadi puncak rangkaian perayaan hari jadi ke-99 Persebaya Surabaya sekaligus menjadi ujian pertama bagi skuad racikan Bernardo Tavares.

Selain disaksikan ribuan Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo, laga tersebut menjadi kesempatan melihat hasil latihan yang telah dijalani tim menjelang kompetisi musim 2026/2027.

Bagi pelatih asal Portugal itu, pertandingan pramusim memiliki fungsi berbeda dibanding sesi latihan. Seluruh program yang diberikan selama beberapa hari terakhir baru bisa dievaluasi ketika para pemain menghadapi tekanan pertandingan sesungguhnya.

"Latihan dan pertandingan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pertandingan kami ingin melihat penerapan prinsip-prinsip taktik yang selama ini kami latih, mulai dari transisi menyerang, transisi bertahan, organisasi permainan hingga reaksi pemain ketika kehilangan atau menguasai bola," ucap Coach Tavares dalam sesi konferensi pers, Sabtu (18/7/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan fokus utama Persebaya Surabaya saat ini adalah membangun fondasi permainan. Hasil pertandingan memang penting, tetapi penerapan konsep bermain menjadi prioritas yang tidak kalah besar bagi tim pelatih.

Apa yang Ingin Dievaluasi Bernardo Tavares? Selama kurang lebih satu pekan terakhir, Persebaya Surabaya menjalani latihan dengan intensitas tinggi yang memadukan aspek fisik, teknik, dan taktik. Program tersebut juga menjadi sarana mempercepat adaptasi sejumlah pemain anyar agar mampu memahami sistem permainan yang diterapkan Tavares.

Pelatih berusia 46 tahun itu menilai latihan hanyalah bagian dari proses pembentukan tim. Evaluasi sebenarnya baru dapat dilakukan ketika para pemain menjalankan instruksi di lapangan saat menghadapi lawan yang memberikan tekanan nyata.