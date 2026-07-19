Resmi! Mariano Peralta Gabung Persib Bandung, Kebanggaan Baru Bobotoh

JawaPos.com - Teka-teki masa depan Mariano Peralta akhirnya terungkap. Pemain asal Argentina itu resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim depan.

Persib Bandung resmi memperkenalkan Peralta sebagai rekrutan anyar klub kebanggaan Bobotoh pada Minggu (19/7) malam WIB. Eks pemain Borneo FC Samarinda itu diikat kontrak dengan durasi dua tahun hingga 2028.

Skuad Pangeran Biru - julukan Persib Bandung - bukan tanpa alasan mendatangkan winger berusia 28 tahun itu. Alasan utama yang membuat Persib Bandung tertarik mendatangkan Peralta adalah performa impresifnya bersama Borneo FC pada musim lalu.

Pada musim lalu, Peralta tampil memukau dengan mencatat 20 gol dan 14 assist dari 32 penampilan. Catatan impresif itu sekaligus membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League 2025/2026.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengatakan bahwa perekrutan Peralta merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi tim pelatih. Dia menyebut Pangeran Biru butuh sosok pemain yang memiliki kecepatan dan kemampuan eksplosif dalam membongkar pertahanan lawan.

“Tim pelatih PERSIB membutuhkan pemain dengan karakter menyerang yang memiliki mobilitas tinggi, kecepatan, serta mampu mengonversi peluang menjadi gol secara efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, Mariano Peralta memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim,” ujar Adhitia dalam keterangan resmi Persib Bandung, Minggu (19/7/2026).

Kehadiran Peralta diharapkan mampu memberikan dimensi baru bagi lini serang Persib Bandung sekaligus memperkuat kedalaman skuad. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat Pangeran Biru akan menjalani musim yang menantang dengan kompetisi domestik dan Asia yang menuntut konsistensi performa sepanjang musim.

“PERSIB membangun skuad yang tidak hanya kompetitif dari sisi kualitas, tetapi juga memiliki kedalaman yang memadai untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kami optimistis Mariano dapat menjadi bagian penting dalam perjalanan tim selama dua musim ke depan,” terangnya.