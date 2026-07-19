Racikan Baru Bernardo Tavares Lawan PSIS Semarang! Persebaya Surabaya Padukan Skuad Lama dan Rekrutan Anyar

JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares akan memadukan pemain lama dan rekrutan baru saat menghadapi PSIS Semarang pada laga Persebaya 99th Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (19/7/2026).

Uji coba tersebut menjadi bagian penting evaluasi tim untuk mengukur kesiapan skuad sebelum Super League 2026/2027 dimulai pada awal September.

Mengapa Bernardo Tavares Tidak Melakukan Rotasi Total? Bernardo Tavares memastikan Persebaya Surabaya tidak akan melakukan perombakan besar dalam pertandingan melawan PSIS Semarang. Pelatih asal Portugal itu memilih memadukan pemain lama dengan wajah-wajah baru agar proses adaptasi berjalan lebih optimal.

Menurut Tavares, komposisi tersebut dinilai lebih efektif untuk melihat perkembangan permainan tim tanpa harus mengubah seluruh struktur yang sudah dibangun selama masa pramusim. Ia juga ingin menguji chemistry antarpemain sejak dini.

"Kami akan mencoba memasang beberapa pemain baru, namun juga dikombinasikan dengan beberapa pemain lama untuk membuat perpaduan. Kami tidak akan mengubah terlalu banyak hal karena menurut saya penting melakukan rotasi, tetapi bukan rotasi total," kata Tavares dikutip dari Antara, Sabtu (18/7/2026).

Laga melawan PSIS Semarang sekaligus menjadi kesempatan bagi jajaran pelatih untuk menilai efektivitas strategi yang selama ini diterapkan dalam sesi latihan. Kombinasi pemain berpengalaman dan rekrutan anyar diharapkan mampu mempercepat pembentukan kerangka utama tim.

Kondisi Pemain Belum Sepenuhnya Ideal Persebaya Surabaya belum bisa menurunkan seluruh pemain dalam kondisi terbaik karena sejumlah nama masih menjalani proses pemulihan cedera. Cedera tersebut merupakan dampak yang dialami beberapa pemain pada penghujung musim lalu.

Selain itu, beberapa pemain juga baru memasuki fase awal latihan pramusim sehingga kondisi kebugarannya belum mencapai level maksimal. Situasi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur menit bermain setiap pemain secara hati-hati.

Bernardo Tavares menjelaskan sebagian pemain kemungkinan hanya akan tampil dalam durasi terbatas. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi fisik pemain tetap terjaga sekaligus menghindari risiko cedera selama masa persiapan kompetisi.