Arema FC Selesaikan Rekrutmen Pemain Asing, Gustavo Henrique Diproyeksikan Jadi Mesin Gol

JawaPos.com - Arema FC akhirnya menuntaskan proses perekrutan pemain asing untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Singo Edan resmi memperkenalkan striker asal Brasil, Gustavo Henrique Rodrigues, sebagai rekrutan asing terakhir sekaligus pemain asing ke-11 yang akan memperkuat tim pada musim ini.

Kehadiran Gustavo menjadi bagian akhir dari strategi penyusunan skuad yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih selama bursa transfer.

Penyerang berusia matang tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lini depan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan dalam variasi serangan Arema FC.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan bergabungnya Gustavo Henrique menandai selesainya aktivitas perekrutan pemain asing untuk musim kompetisi 2026/2027.

Menurut Yusrinal, fokus tim kini bukan lagi mencari pemain baru, melainkan mempercepat proses adaptasi seluruh anggota skuad agar semakin padu sebelum kompetisi resmi dimulai.

"Dengan bergabungnya Gustavo Henrique, proses perekrutan pemain asing Arema FC untuk musim ini resmi selesai. Kami berharap seluruh pemain yang telah bergabung bisa segera membangun chemistry dan beradaptasi dengan filosofi permainan tim sehingga persiapan menuju kompetisi berjalan maksimal," ujar Yusrinal.

Ia menambahkan, setiap pemain asing yang direkrut telah melalui proses evaluasi yang cukup panjang. Selain kualitas teknik, manajemen juga mempertimbangkan karakter pemain, pengalaman bertanding, serta kecocokan dengan kebutuhan tim.