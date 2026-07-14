Profil Diego Landis, Bek Tengah Brasil Rekrutan Baru Arema FC yang Punya Pengalaman di FC Porto

JawaPos.com - Arema FC terus melengkapi komposisi pemain untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Setelah bergerak cukup tenang di bursa transfer, Singo Edan kini mulai memperkenalkan satu per satu pemain asing yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan, Diego Landis.

Diego Landis, bek tengah asal Brasil itu didatangkan dari klub Malaysia, Terengganu FC, untuk memperkuat sektor pertahanan Arema FC di super league.

Diego Landis lahir di Paranavaí, Brasil, pada 3 Mei 1998. Dengan tinggi badan mencapai 193 sentimeter, dia dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel udara, disiplin menjaga area pertahanan, serta cukup tenang saat memulai serangan dari lini belakang.

Karakter tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan Arema FC yang ingin memiliki lini belakang lebih solid sepanjang kompetisi musim depan. Selama memperkuat Terengganu FC pada musim lalu, Landis tampil dalam 31 pertandingan di semua ajang.

Dari penampilannya tersebut, ia mencatatkan satu gol, satu assist, serta menerima dua kartu kuning. Catatan itu menunjukkan kontribusinya tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga membantu tim saat situasi bola mati.

Perjalanan karir Landis juga terbilang menarik. Dia mengawali karier profesional bersama Desportivo Brasil pada periode 2017 hingga 2021.

Saat masih menjadi bagian dari klub tersebut, dia sempat menjalani masa peminjaman ke FC Porto B di Portugal selama dua musim, tepatnya pada 2018 hingga 2020. Setelah kembali ke Brasil, Landis bergabung dengan Mirassol-SP pada 2021.

Setahun kemudian dia dipinjamkan ke Villa Nova sebelum memulai petualangan di Asia bersama Chiangrai United, klub kasta tertinggi Liga Thailand. Dua musim berseragam Chiangrai United membuatnya semakin matang sebagai pemain bertahan.