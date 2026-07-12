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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 05.35 WIB

HUT Ke-39 Arema FC, Singo Edan Tegaskan Komitmen Terus Berbenah dan Berkembang

Ultah Arema FC. (Istimewa) - Image

Ultah Arema FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Arema FC memasuki usia ke-39 pada tahun ini dengan membawa semangat baru melalui tema TH39REATNESS.

Tema tersebut bukan dimaknai sebagai simbol bahwa klub telah mencapai kesempurnaan, melainkan menjadi pengingat untuk terus berproses, berbenah, dan berkembang demi masa depan yang lebih baik.

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan perjalanan selama 39 tahun merupakan proses panjang yang penuh tantangan.

Menurutnya, usia klub saat ini menjadi momentum untuk melakukan introspeksi sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan kontribusi positif bagi sepak bola Indonesia dan masyarakat Malang.

"TH39REATNESS hadir bukan sebagai pernyataan bahwa kami sudah sempurna, tetapi sebagai komitmen untuk terus berproses dan berupaya memberikan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia serta Bhumi Arema," ujar Yusrinal.

Melalui tema tersebut, Arema FC memperkenalkan delapan pilar ikhtiar yang menjadi landasan perjalanan klub ke depan. Pilar pertama adalah menghargai sejarah sejak berdirinya klub pada 11 Agustus 1987.

Manajemen menilai seluruh pencapaian yang diraih hingga saat ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak yang telah membangun fondasi Arema selama puluhan tahun.

Pilar berikutnya adalah menjaga daya saing agar tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, Arema ingin terus membangun mentalitas kompetitif sekaligus memperkuat organisasi agar mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Editor: Banu Adikara
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