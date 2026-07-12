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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 01.24 WIB

Latihan Perdana PSIS Semarang, Fariz Julinar Maurisal Siapkan Bonus Fantastis Demi Promosi ke Super League

Fariz Julinar tak mempersoalkan keputusan istrinya mengelola PSIS Semarang ( Dok. RADAR LAMONGAN) - Image

Fariz Julinar tak mempersoalkan keputusan istrinya mengelola PSIS Semarang ( Dok. RADAR LAMONGAN)

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi menggelar latihan perdana untuk menyambut musim kompetisi 2026/2027 pada Jumat (10/7/2026) di Stadion Citarum, Kota Semarang. Seluruh pemain, tim pelatih, dan jajaran official mulai berkumpul sebagai langkah awal mempersiapkan tim menghadapi persaingan musim ini.

Momen latihan perdana tersebut turut mendapat perhatian dari Fariz Julinar Maurisal, suami CEO PSIS Semarang Datu Nova Fatmawati.

Melalui akun Instagram pribadinya, @farizjulinarmaurisal, Fariz membagikan video yang berisi sambutan sekaligus motivasi kepada seluruh anggota tim.

Dalam video tersebut, Fariz mengucapkan selamat datang kepada para pemain, pelatih, dan official yang telah hadir tepat waktu di Semarang untuk memulai persiapan musim baru. Ia berharap seluruh elemen tim memiliki semangat yang sama untuk membawa Laskar Mahesa Jenar kembali ke Liga 1.

"Selamat datang untuk para pejuang Laskar Mahesa Jenar di Semarang. Tim pelatih, official dan tentunya para pemain, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah bisa hadir tepat waktu di latihan perdana tim PSIS musim ini," ucap Fariz.

Ia juga menegaskan bahwa manajemen telah menyiapkan bonus khusus apabila PSIS berhasil mencapai target promosi pada akhir musim.

"Harapan saya dan Bu Datu tentunya, kalian datang di sini mencapai targetnya untuk mengantar PSIS kembali ke Liga 1 musim ini. Bonus fantastis untuk promosi sudah saya siapkan mulai sekarang, di luar bonus-bonus kemenangan. Siap semua? Yoh Iso Yoh," lanjutnya.

Unggahan tersebut juga disertai caption yang menunjukkan optimisme tinggi menyambut perjalanan PSIS musim ini.

"Saya datang dengan optimis tinggi. Ayo kita bekerja keras untuk target kita," tulis Fariz.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan seluruh pemain bahwa perbedaan latar belakang bukanlah penghalang untuk memiliki tujuan yang sama di atas lapangan.

Editor: Banu Adikara
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