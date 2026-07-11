Persija Jakarta Resmi Berpisah dengan Ryo Matsumura

Ryo Matsumura resmi berpisah dengan Persija Jakarta. (Dok: Persija)
JawaPos.com - Masa depan Ryo Matsumura di Persija Jakarta akhirnya terungkap. Pemain berpaspor Jepang itu resmi berpisah dengan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- seiring berakhirnya masa kontraknya.
“Persija kembali dihadapkan pada momen perpisahan menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Kali ini, Ryo Matsumura resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persija setelah masa kontraknya berakhir,” bunyi pernyataan resmi Persija Jakarta, Sabtu (11/7/2026).
Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme yang telah ditunjukkan Ryo Matsumura. Dia menilai, eks pemain Persis Solo itu menjadi bagian penting skuad Macan Kemayoran dalam dua musim terakhir.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija. Ryo telah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir,” kata Prapanca.
Perpisahan tersebut diambil secara kesepakatan kedua belah pihak. Meski sudah tak menjadi bagian dari Persija Jakarta, Prapanca menyampaikan doa terbaik bagi karier Ryo Matsumura di masa mendatang
“Meski kebersamaan ini harus berakhir, kami semua tetap saling menghormati. Keputusan tersebut merupakan bagian dari dinamika sepak bola profesional. Kami mendoakan yang terbaik untuk karier Ryo selanjutnya. Semoga ia meraih kesuksesan di mana pun melanjutkan kariernya,” tutur Prapanca.
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Ryo Matsumura bergabung Persija Jakarta pada awal musim 2023/2024 di era kepemimpinan Thomas Doll. Pemain asal Jepang tersebut tak butuh waktu lama untuk menunjukkan kualitasnya.
Ryo Matsumura menjadi salah satu pilar penting di sektor penyerangan Persija Jakarta. Namun pada Agustus 2025, ia mengalami cedera hamstring serius.
Dia pun baru bisa mencatatkan laga comebacknya bersama Persija Jakarta saat melawan Semen Padang di pekan ke-15 Super League 2025/2026. Di laga comebacknya itu, Ryo Matsumura justru harus menerima sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) berupa larangan bermain selama empat pertandingan.
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