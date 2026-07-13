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Bramasta JP
Senin, 13 Juli 2026 | 18.46 WIB

Omar Marmoush Bahas Masa Depan di Manchester City, Tottenham dan Newcastle United Mengintai

Omar Marmoush akan membahas masa depannya bersama Manchester City. Tottenham Hotspur dan Newcastle United siap memanfaatkan situasi. (Instagram @mancity) - Image

Omar Marmoush akan membahas masa depannya bersama Manchester City. Tottenham Hotspur dan Newcastle United siap memanfaatkan situasi. (Instagram @mancity)

JawaPos.com - Omar Marmoush dikabarkan akan menggelar pembicaraan penting dengan Manchester City terkait masa depannya. Di tengah minimnya menit bermain, Tottenham Hotspur dan Newcastle United siap memanfaatkan situasi untuk memboyong penyerang asal Mesir tersebut.

Penyerang timnas Mesir itu menjadi salah satu nama yang menarik perhatian menjelang penutupan bursa transfer setelah posisinya di skuad The Citizens mulai terpinggirkan pada paruh kedua musim lalu.

Marmoush bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 dalam transfer yang bernilai hampir 60 juta poundsterling. Ia sempat tampil impresif pada awal kedatangannya dan memberikan dampak positif bagi tim.

Namun, kesempatan bermainnya semakin terbatas di bawah arahan Pep Guardiola. Dengan Erling Haaland tetap menjadi pilihan utama di lini depan, pemain berusia 27 tahun tersebut hanya delapan kali menjadi starter di Premier League musim lalu.

Minimnya menit bermain membuat Marmoush lebih sering menghuni bangku cadangan. Situasi ini memancing ketertarikan sejumlah klub, terutama Tottenham Hotspur dan Newcastle United, yang mulai memantau peluang merekrutnya.

"Tottenham dan Newcastle telah menanyakan ketersediaan penyerang serbabisa tersebut. Selain itu, beberapa klub Bundesliga juga menunjukkan minat untuk membawanya kembali ke Jerman," tulis laporan TEAMtalk.

Sebelum bergabung dengan Manchester City, Marmoush tampil gemilang bersama Eintracht Frankfurt sehingga namanya memiliki reputasi kuat di Bundesliga. Karena itu, sejumlah klub Jerman dikabarkan siap bergerak apabila sang pemain benar-benar tersedia di bursa transfer.

Meski diminati banyak klub, Marmoush tidak terburu-buru meninggalkan Etihad Stadium. Menurut TEAMtalk, agen sang pemain lebih dulu ingin memperoleh kepastian mengenai rencana Manchester City terhadap kliennya sebelum mengambil keputusan.

Dalam waktu dekat, agen Marmoush dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan manajemen Manchester City. Hasil pertemuan tersebut diyakini akan menentukan masa depan sang pemain. Jika klub masih memberikan peran penting kepadanya, Marmoush siap bertahan dan bersaing memperebutkan tempat utama.

Sebaliknya, apabila peluang bermain reguler diperkirakan tetap minim, kubu Marmoush akan mulai mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Inggris maupun luar negeri.

Editor: Hendra
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