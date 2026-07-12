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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 05.10 WIB

Alex Martins Terkesan dengan Bernardo Tavares, Yakin Persebaya Siap Bersaing di Super League 2026/2027

Alex Martins. (Istimewa) - Image

Alex Martins. (Istimewa)

JawaPos.com - Penyerang anyar Persebaya Surabaya, Alex Martins, mulai menikmati proses adaptasinya bersama skuad Green Force.

Striker asal Brasil itu kembali mengikuti sesi latihan bersama tim di Lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (12/7), sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League 2026/2027.

Bagi Alex, fase pramusim bukan hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kebugaran dan memahami strategi permainan yang diterapkan pelatih Bernardo Tavares.

Menurutnya, masa persiapan juga menjadi waktu yang tepat untuk membangun kekompakan dengan seluruh anggota tim, terutama setelah banyak pemain baru bergabung pada musim ini.

Persebaya memang melakukan perombakan cukup besar dengan mendatangkan 11 pemain anyar. Kondisi tersebut membuat proses saling mengenal antarpemain menjadi salah satu prioritas agar tim dapat tampil lebih solid ketika kompetisi resmi dimulai.

"Saat ini kami memiliki cukup banyak pemain baru. Karena itu, kami perlu terus bekerja bersama agar bisa saling mengenal satu sama lain," kata Alex.

Penyerang berusia 33 tahun itu meyakini kekompakan tidak bisa terbentuk secara instan. Namun, ia optimistis chemistry antarpemain akan berkembang seiring bertambahnya intensitas latihan dan waktu kebersamaan di dalam tim.

Menurut Alex, setiap sesi latihan menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk memahami karakter masing-masing, baik saat menyerang maupun bertahan.

Hal itu diyakininya akan menjadi modal penting bagi Persebaya dalam menjalani musim yang panjang.

Editor: Banu Adikara
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