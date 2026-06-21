Resmi Tinggalkan FK Sarajevo, Luka Menalo Dikabarkan Akan Bermain di Liga Indonesia Musim 2026/2027

JawaPos.com - Kabar menarik datang dari bursa transfer jelang musim 2026/2027. FK Sarajevo secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Luka Menalo, pemain sayap berpengalaman yang selama satu musim terakhir menjadi bagian dari skuad klub asal Bosnia dan Herzegovina tersebut.

Melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial klub, FK Sarajevo mengonfirmasi bahwa Menalo telah menyelesaikan masa baktinya di Stadion Koševo dan akan melanjutkan karier profesionalnya di Indonesia.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian pecinta sepak bola, khususnya di Indonesia. Pasalnya, Menalo bukanlah pemain sembarangan. Ia memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan pernah memperkuat tim nasional Bosnia dan Herzegovina.

Selama membela FK Sarajevo pada musim 2025/2026, pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan 21 penampilan resmi dan menyumbangkan tiga gol.

Meski tidak selalu menjadi bintang tim, kontribusinya dinilai cukup penting dalam membantu tim menjalani kompetisi domestik.

Dalam pernyataan perpisahannya, FK Sarajevo menyampaikan apresiasi atas profesionalisme, dedikasi, dan kerja keras yang ditunjukkan Menalo selama berada di klub. Manajemen juga mendoakan yang terbaik untuk perjalanan karier sang pemain di destinasi berikutnya.

Luka Menalo lahir di Split, Kroasia, pada 22 Juli 1996. Meski lahir di Kroasia, ia memilih membela Bosnia dan Herzegovina di level internasional. Pemain yang memiliki tinggi 181 sentimeter tersebut dikenal sebagai winger kiri yang mampu bermain di kedua sisi lapangan serang.

Sepanjang kariernya, Menalo pernah memperkuat sejumlah klub ternama di kawasan Balkan.