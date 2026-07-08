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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.25 WIB

Dewa United Resmi Lepas Banyak Pemain, Hugo Gomes Berpamitan Usai Dua Musim Bersama Banten Warriors

Pemain Dewa United, Hugo Gomes (Istimewa) - Image

Pemain Dewa United, Hugo Gomes (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United Banten FC mulai melakukan perombakan skuad untuk menyambut kompetisi Liga 1 musim 2026/27. 

Klub berjuluk Banten Warriors itu resmi melepas sepuluh pemain yang musim lalu menjadi bagian dari tim, baik yang berstatus pinjaman maupun pemain dengan kontrak permanen.

Perubahan ini menjadi langkah awal Dewa United dalam menyusun komposisi tim yang lebih kompetitif menghadapi musim baru. 

Sejumlah nama yang cukup berperan pada musim lalu dipastikan tidak lagi mengenakan seragam Banten Warriors.

Tiga pemain pinjaman dipastikan kembali ke klub asal setelah masa peminjamannya berakhir. Mereka adalah Stefano Lilipaly yang kembali ke Borneo FC Samarinda, Kodai Tanaka yang kembali ke Persis Solo, serta Rizdjar Nurviat yang kembali memperkuat PSMS Medan.

Melalui akun media sosial resminya, Dewa United menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiga pemain tersebut selama memperkuat tim.

"Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan Banten Warriors selama masa peminjaman ini. Kerja keras dan kontribusi yang diberikan akan selalu menjadi bagian dari cerita klub," tulis Dewa United.

Selain melepas pemain pinjaman, Dewa United juga memutuskan tidak memperpanjang kontrak empat pemain yang habis pada akhir musim lalu. Mereka adalah Feby Eka Putra, Septian Bagaskara, Wahyu Prasetyo, dan Yofandani Pranata.

Klub turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada keempat pemain atas dedikasi mereka selama membela Dewa United.

Editor: Banu Adikara
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