Resmi! Gledson Paixao Gabung Persebaya Surabaya, Rekrutan Asing Ke-10 Menatap Super League 2026/2027

Gledson Paixao resmi diperkenalkan sebagai pemain asing ke-10 Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya resmi mengumumkan Gledson Paixao sebagai pemain asing ke-10 untuk menghadapi Super League 2026/2027, Sabtu (11/7). Persebaya Surabaya terus melengkapi komposisi skuad jelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Setelah memperkenalkan sejumlah wajah baru untuk super league dalam beberapa hari terakhir, kini Green Force mengumumkan kedatangan Gledson Paixao sebagai tambahan kekuatan di sektor gelandang bertahan. Pemain asal Brasil berusia 31 tahun itu diharapkan memperkuat keseimbangan lini tengah Green Force Persebaya berbekal pengalaman lebih dari 150 pertandingan sepanjang karir profesional.
Kehadiran Gledson Paixao membuat Persebaya Surabaya kini telah memiliki 10 pemain asing yang disiapkan untuk menghadapi persaingan kompetisi super league musim baru.
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Persebaya Surabaya memperkenalkan Gledson Paixao sebagai sosok gelandang pekerja keras yang memiliki mobilitas tinggi di lapangan. Karakter tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan tim untuk menjaga keseimbangan permainan.
"Persebaya mengumumkan pemain asing kesepuluh untuk menyambut musim 2026/2027, Gledson Paixao. Anda sudah tahu, Gledson dikenal sebagai sosok gelandang pekerja keras dengan daya jelajah tinggi," tulis Persebaya Surabaya.
Klub juga menyampaikan sambutan hangat kepada pemain asal Brasil tersebut. Harapannya, Gledson mampu memberikan kontribusi besar untuk membawa Green Force bersaing di papan atas Super League musim ini.
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"Selamat datang di Surabaya, Gledson. Mari berjuang bersama, bawa Persebaya terbang tinggi," imbuh Persebaya.
Pemain bernama lengkap Gledson Paixao da Silva itu lahir di Santo Amaro, Brasil, pada 18 Mei 1995. Pada usia 31 tahun, ia datang ke Surabaya dengan pengalaman panjang sebagai gelandang bertahan yang juga dapat dimainkan sebagai bek tengah.
Berdasar data Transfermarkt, Gledson memiliki tinggi badan 1,84 meter dengan kaki dominan kanan. Posisi utamanya adalah gelandang bertahan, tetapi fleksibilitasnya memungkinkan dia mengisi peran sebagai bek tengah saat dibutuhkan.
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