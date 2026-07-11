Pelatih Indonesia John Herdman Bicara Persaingan di Grup A Piala AFF 2026, Soroti Kekuatan Vietnam 

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, bicara mengenai peta persaingan Grup A Piala AFF 2026. Dia pun menaruh perhatian khusus pada skuad Vietnam.

Timnas Indonesia tengah menjalani persiapan jelang bertempur di Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dalam persiapannya, Herdman memanggil 50 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali.

Piala AFF 2026 menjadi ajang perdana Herdman memimpin Timnas Indonesia dalam sebuah turnamen. Juru taktik asal Inggris itu sangat senang menjalani pengalaman baru dengan menjajal kekuatan dari negara-negara Asia Tenggara.

“Ini adalah pengalaman pertama saya di Asia Tenggara, baik dari segi lawan yang dihadapi, gaya bermain, maupun kondisi pertandingan. Selama ini semua pertandingan saya bersama Timnas Indonesia dimainkan di Jakarta, di kandang sendiri. Namun, saya rasa kali ini akan menjadi tantangan yang sulit,” kata Herdman di Bali, dikutip Sabtu (11/7/2026).

Sudah Pelajari Peta Kekuatan Grup A dan Soroti Vietnam Pada Piala AFF 2026, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Herdman sama sekali tidak punya pengalaman menghadapi negara-negara tersebut.

Kendati demikian, dia sudah mempelajari satu per satu kekuatan calon lawan Timnas Indonesia. Meski tidak mengungkap secara rinci, satu hal yang Herdman yakini adalah, negara-negara tersebut memiliki semangat juang yang tinggi.