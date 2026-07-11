Punya Darah Surabaya, Kayne van Oevelen Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia sebagai Kiper Masa Depan

Kayne van Oevelen disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Kiper muda berusia 22 tahun ini membela FC Volendam, berpeluang memperkuat Timnas Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Nama Kayne van Oevelen mulai ramai diperbincangkan setelah disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Kiper muda berusia 22 tahun yang saat ini membela FC Volendam itu dikabarkan memiliki darah Indonesia dari Surabaya, sehingga berpeluang memperkuat Timnas Indonesia apabila proses administrasi dan syarat lain memungkinkan.
Munculnya nama Kayne van Oevelen menambah daftar pemain diaspora yang terus dipantau publik sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif mencari pemain keturunan yang berpotensi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia di berbagai posisi, termasuk penjaga gawang.
Kayne van Oevelen lahir di Zaandam, Belanda, dan memiliki postur yang sangat ideal untuk seorang kiper. Dengan tinggi badan mencapai 199 sentimeter, dia memiliki keunggulan dalam duel udara, jangkauan saat menghalau bola, hingga mengamankan situasi bola mati.
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Di usianya yang masih 22 tahun, Kayne dinilai memiliki ruang berkembang yang sangat besar. Bermain di lingkungan sepak bola Belanda juga menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas teknik maupun pemahaman taktik sebagai seorang penjaga gawang modern.
Apabila suatu saat bergabung dengan Timnas Indonesia, Kayne diperkirakan akan menambah persaingan di sektor penjaga gawang. Saat ini, posisi tersebut telah dihuni sejumlah nama berkualitas seperti Maarten Paes, Emil Audero, Ernando Ari, hingga Nadeo Argawinata yang sama-sama bersaing memperebutkan tempat utama.
Persaingan yang sehat diyakini akan memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia. Semakin banyak pilihan pemain berkualitas, semakin besar pula peluang tim pelatih untuk menentukan komposisi terbaik sesuai kebutuhan pertandingan.
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Selain menjadi opsi untuk tim senior, usia Kayne yang masih muda membuatnya berpotensi menjadi investasi jangka panjang. Jika mampu berkembang secara konsisten di level klub, bukan tidak mungkin dia dapat menjadi salah satu penjaga gawang andalan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai proses naturalisasi maupun komunikasi langsung antara pihak PSSI dengan sang pemain. Informasi yang beredar masih sebatas kabar bahwa Kayne masuk dalam radar sebagai pemain berdarah Indonesia yang layak dipantau.
Terlepas dari itu, kemunculan nama Kayne van Oevelen menjadi kabar yang menarik bagi pencinta sepak bola Tanah Air. Dengan postur ideal, usia muda, serta pengalaman di sepak bola Belanda, ia memiliki modal untuk berkembang menjadi kiper berkualitas apabila nantinya benar-benar memilih membela Merah Putih.
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