Luthfi Kamal Resmi Gabung Persis Solo, Eks Timnas Indonesia Siap Antar Laskar Sambernyawa Promosi

JawaPos.com - Persis Solo kembali memperkuat komposisi skuadnya untuk menghadapi kompetisi liga 2 Championship 2026/27. Laskar Sambernyawa resmi mendatangkan gelandang berpengalaman Luthfi Kamal sebagai bagian dari persiapan mengarungi musim baru.

Kehadiran Luthfi Kamal diharapkan menambah kualitas lini tengah Persis yang tengah membangun tim dengan target utama kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut datang dengan bekal pengalaman bermain di berbagai klub Indonesia.

Sebelum bergabung dengan Persis Solo, Luthfi Kamal memperkuat Persikad Depok pada ajang liga 2 Pegadaian Championship 2025/26. Sepanjang karirnya, dia pernah membela sejumlah klub besar seperti Bali United, PSIS Semarang, PS Barito Putera, hingga PSS Sleman.

Tak hanya berpengalaman di level klub, Luthfi juga memiliki catatan membela Timnas Indonesia. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah menjadi bagian dari skuad Garuda Muda yang menjuarai Piala AFF U-23 pada 2019.

Luthfi mengaku tak butuh waktu lama untuk menerima tawaran Persis Solo. Bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang dan basis suporter besar menjadi motivasi tersendiri dalam perjalanan karirnya.

Dia menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen Persis karena telah memberikan kepercayaan untuk menjadi bagian dari Laskar Sambernyawa pada musim ini. "Senang bisa membela Persis, apalagi klub ini punya sejarah yang baik di sepak bola Indonesia. Persis juga punya suporter yang solid. Target saya di sini pasti memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dan bismillah bisa membantu Persis promosi ke Liga 1," ujar Luthfi Kamal.

Bagi Luthfi, bergabung dengan Persis bukan sekadar tantangan baru, tetapi juga kesempatan untuk membawa klub kembali bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Dia optimistis target promosi dapat diwujudkan apabila seluruh pemain mampu menjaga kekompakan dan bekerja keras sepanjang musim.

Selain itu, mantan pemain Timnas Indonesia tersebut juga mengajak seluruh rekan setim untuk terus memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan demi mewujudkan ambisi Persis kembali ke Super League.