Bukan Sekadar Angka, Ini Cerita di Balik Nomor Punggung 6 Sandy Walsh Bersama Persib Bandung

JawaPos.com - Kehadiran Sandy Walsh sebagai rekrutan anyar Persib Bandung menghadirkan cerita menarik. Bukan hanya soal kualitas di atas lapangan tapi juga pilihan nomor punggung yang akan dikenakan pada super league musim 2026/2027.

Bek timnas Indonesia itu dipastikan akan memakai nomor punggung 6 yang sebelumnya digunakan Robi Darwis sebelum memutuskan berpisah dengan skuad Persib Bandung. Sandy Walsh mengungkapkan, pemilihan nomor 6 merupakan hasil obrolannya bersama sang istri, Aislinn Konig, yang saat ini tengah mengandung anak pertama mereka.

Sandy Walsh, pemain anyar Persib berdarah Surabaya, menjelaskan, selama ini identik dengan nomor punggung 5. Sementara sang istri, yang merupakan pebasket tim nasional Kanada, selalu mengenakan nomor 1 dalam karirnya.

Karena kini mereka sedang menantikan kelahiran buah hati, keduanya sepakat menggabungkan dua angka tersebut. "Saya biasa menggunakan nomor punggung 5, istri saya nomor punggungnya 1. Karena istri sedang hamil, 5 plus 1, jadilah saya memilih 6," ujar Sandy.

Bagi pemain berusia 31 tahun itu, nomor punggung memang memiliki makna tersendiri. Namun, dia menegaskan, angka di belakang jersey bukan hal yang paling penting dibanding lambang klub yang berada di bagian depan.

Menurut dia, setiap pemain seharusnya bermain demi kebanggaan membela klub, bukan sekadar identitas berupa nomor punggung. "Bagaimanapun juga kita berjuang untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang," kata Sandy.

Sandy juga mengungkapkan, bergabung dengan Persib sebenarnya bukan cerita yang baru dimulai tahun ini. Dia mengaku sudah dihubungi pelatih Bojan Hodak sekitar tiga tahun lalu.

Meski saat itu kepindahannya belum terwujud, komunikasi tersebut menjadi awal dari keinginannya untuk suatu hari berseragam Pangeran Biru. Kini kesempatan itu akhirnya datang.