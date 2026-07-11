Resmi! Achmad Jufriyanto Jadi Staf Pelatih Persib Bandung, Awali Karir Baru Bersama Igor Tolic

JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengumumkan Achmad Jufriyanto sebagai salah satu staf pelatih tim senior untuk menghadapi super league musim kompetisi 2026/2027. Setelah lebih dari satu dekade menjadi bagian penting di lapangan, sosok yang akrab disapa Jupe kini memulai perjalanan baru dari pinggir lapangan bersama jajaran pelatih yang dipimpin Igor Tolic.

Penunjukan Achmad Jufriyanto menjadi bagian dari langkah Persib dalam menjaga kesinambungan budaya klub mengarungi super league. Pengalaman panjang sebagai pemain, kepemimpinan di ruang ganti, serta pemahaman terhadap karakter Persib dinilai menjadi modal besar untuk membantu proses pembinaan tim.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasar rekomendasi pelatih kepala Igor Tolic. Selain itu, penunjukan Achmad Jufriyanto juga menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan loyalitasnya selama memperkuat Maung Bandung di super league.

Menurut Adhitia, Jupe merupakan sosok yang selalu menunjukkan profesionalisme dan semangat juang tinggi selama membela Persib. Kontribusinya juga terlihat dari empat gelar juara yang berhasil dipersembahkan bersama klub.

Achmad Jufriyanto pertama kali bergabung dengan Persib pada Liga Super Indonesia 2014. Di musim debutnya, ia langsung membantu Persib mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara di bawah asuhan Djadjang Nurdjaman.

Meski sempat menjalani masa peminjaman ke Kuala Lumpur FC pada 2018 dan Bhayangkara FC pada 2020, Jupe kembali ke Bandung dan menjadi bagian penting dalam periode terbaik Persib pada era modern. Bek berusia 39 tahun itu ikut membawa Persib meraih tiga gelar liga secara beruntun, yakni Liga 1 2023/2024, Liga 1 2024/2025, dan Super League 2025/2026.

Raihan tersebut sekaligus mengantarkan Persib mencetak sejarah three-peat dan menambah koleksi gelar juara kompetisi nasional menjadi lima. Tak hanya sukses di level domestik, Jupe juga berkontribusi dalam sejumlah pencapaian Persib di pentas internasional.

Dia menjadi bagian dari skuad juara Piala Presiden 2015, membawa Persib menembus babak 16 besar Piala AFC 2015, hingga mengantar tim lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/2026.