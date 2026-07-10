Dari PSIS, Persib Bandung, hingga Arema FC! Alfeandra Dewangga Selalu Bela Klub yang Identik dengan Warna Biru

Alfeandra Dewangga saat berkostum Persib Bandung. (Dok. Alfeandra)
JawaPos.com - Alfeandra Dewangga identik dengan warna biru. Tengok saja tiga klub yang dibelanya selama menjalani karier profesional. Ketiganya memiliki warna kebesaran yang sama, yakni biru.
PSIS Semarang menjadi klub pertamanya. Dia kemudian pindah ke Persib Bandung. Musim ini, pemain berusia 25 tahun itu resmi membela Arema FC.
"Sebenarnya saya juga kaget. Setiap bergabung dengan klub baru, saya baru sadar kalau semuanya identik dengan warna biru," kata Dewangga. Padahal, dia sama sekali tidak merencanakan hal tersebut.
"Tidak pernah terpikir saya harus pindah ke tim yang memiliki jersey berwarna biru. Mungkin memang sudah jodohnya," tambah pemain asal Semarang itu.
Padahal, dia masih terikat kontrak dengan Persib hingga musim depan. Lalu, bagaimana dia bisa pindah ke Singo Edan?
"Sebenarnya ada beberapa tim yang berminat. Namun, berdasarkan informasi dari agen saya, hanya Arema FC yang berani membayar biaya transfer kepada Persib," jelas pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu.
Dia pun senang bisa membela tim dengan basis suporter yang besar.
"Arema FC bisa dibilang sebagai klub legendaris. Tim ini juga memiliki banyak sejarah. Semoga saya bisa membantu Arema FC bersaing di papan atas," pungkasnya.
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