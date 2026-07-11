Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
Sabtu, 11 Juli 2026 | 11.14 WIB

Sandy Walsh Pilih Nomor 6 di Persib, Terinspirasi dari Sang Istri yang Sedang Hamil

Sandy Walsh memilih nomor punggung 6 di Persib Bandung. (Dok. Persib) . (Dok. Persib) - Image

Sandy Walsh memilih nomor punggung 6 di Persib Bandung. (Dok. Persib) . (Dok. Persib)

JawaPos.com - Bek baru Persib Bandung Sandy Walsh resmi mengenakan nomor punggung 6 untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Nomor tersebut sebelumnya dipakai Robi Darwis yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim ini.

Di balik pilihan nomor punggung di Persib, Sandy Walsh menyimpan kisah yang cukup personal. Pemain timnas Indonesia itu mengungkapkan, keputusan mengenakan nomor 6 lahir dari obrolannya bersama sang istri, Aislinn Konig, yang kini tengah mengandung anak pertama mereka.

Sandy Walsh menjelaskan, selama berkarir dia identik dengan nomor punggung 5, sementara Aislinn yang merupakan pebasket tim nasional Kanada selalu memakai nomor 1. Dari kombinasi kedua angka itulah akhirnya lahir pilihan nomor 6 sebagai simbol perjalanan baru mereka sebagai sebuah keluarga.

"Saya biasanya memakai nomor 5, sedangkan istri saya memakai nomor 1. Karena sekarang istri sedang hamil, 5 ditambah 1 menjadi 6. Itu alasan saya memilih nomor ini," ungkap Sandy.

Meski memiliki makna khusus, Sandy menegaskan bahwa nomor punggung bukan hal yang paling penting. Menurut dia, yang utama adalah memberikan kemampuan terbaik demi lambang klub yang tersemat di dada.

"Pada akhirnya, kami bermain untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang. Saya sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib. Tiga tahun lalu Coach Bojan Hodak sudah menghubungi saya, dan kini kesempatan itu akhirnya menjadi kenyataan," tambah Sandy Walsh.

Kehadiran Sandy Walsh menjadi suntikan kekuatan baru bagi lini pertahanan Maung Bandung. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta jam terbang bersama Timnas Indonesia diharapkan mampu memperkokoh sektor belakang Persib dalam menghadapi persaingan Super League 2026/2027.

Transfer ini juga menjadi salah satu langkah ambisius Persib dalam membangun skuad yang lebih kompetitif. Dengan kualitas, pengalaman, dan mental bertanding yang dimiliki Sandy Walsh, Bobotoh tentu berharap sang bek bisa menjadi salah satu pilar penting yang membawa Maung Bandung kembali bersaing di papan atas sekaligus mengejar prestasi pada musim mendatang. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bentrok dengan Jadwal Timnas Indonesia, Persib Bandung Andalkan Pemain Muda dan Asing di Piala Presiden 2026

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.24 WIB

Dari PSIS, Persib Bandung, hingga Arema FC! Alfeandra Dewangga Selalu Bela Klub yang Identik dengan Warna Biru - Image
Sepak Bola Indonesia

Dari PSIS, Persib Bandung, hingga Arema FC! Alfeandra Dewangga Selalu Bela Klub yang Identik dengan Warna Biru

Jumat, 10 Juli 2026 | 17.38 WIB

Bukan Juara! Igor Tolic Ungkap Target Persib Bandung di Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan Juara! Igor Tolic Ungkap Target Persib Bandung di Piala Presiden 2026

Jumat, 10 Juli 2026 | 03.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore