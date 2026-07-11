Sandy Walsh Pilih Nomor 6 di Persib, Terinspirasi dari Sang Istri yang Sedang Hamil

Sandy Walsh memilih nomor punggung 6 di Persib Bandung. (Dok. Persib) . (Dok. Persib)
JawaPos.com - Bek baru Persib Bandung Sandy Walsh resmi mengenakan nomor punggung 6 untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Nomor tersebut sebelumnya dipakai Robi Darwis yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim ini.
Di balik pilihan nomor punggung di Persib, Sandy Walsh menyimpan kisah yang cukup personal. Pemain timnas Indonesia itu mengungkapkan, keputusan mengenakan nomor 6 lahir dari obrolannya bersama sang istri, Aislinn Konig, yang kini tengah mengandung anak pertama mereka.
Sandy Walsh menjelaskan, selama berkarir dia identik dengan nomor punggung 5, sementara Aislinn yang merupakan pebasket tim nasional Kanada selalu memakai nomor 1. Dari kombinasi kedua angka itulah akhirnya lahir pilihan nomor 6 sebagai simbol perjalanan baru mereka sebagai sebuah keluarga.
Baca Juga:Maroko Tersingkir, Gol Kylian Mbappe dan Dembele Pastikan Prancis Lolos ke Semifinal Piala Dunia
"Saya biasanya memakai nomor 5, sedangkan istri saya memakai nomor 1. Karena sekarang istri sedang hamil, 5 ditambah 1 menjadi 6. Itu alasan saya memilih nomor ini," ungkap Sandy.
Meski memiliki makna khusus, Sandy menegaskan bahwa nomor punggung bukan hal yang paling penting. Menurut dia, yang utama adalah memberikan kemampuan terbaik demi lambang klub yang tersemat di dada.
"Pada akhirnya, kami bermain untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang. Saya sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib. Tiga tahun lalu Coach Bojan Hodak sudah menghubungi saya, dan kini kesempatan itu akhirnya menjadi kenyataan," tambah Sandy Walsh.
Kehadiran Sandy Walsh menjadi suntikan kekuatan baru bagi lini pertahanan Maung Bandung. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta jam terbang bersama Timnas Indonesia diharapkan mampu memperkokoh sektor belakang Persib dalam menghadapi persaingan Super League 2026/2027.
Transfer ini juga menjadi salah satu langkah ambisius Persib dalam membangun skuad yang lebih kompetitif. Dengan kualitas, pengalaman, dan mental bertanding yang dimiliki Sandy Walsh, Bobotoh tentu berharap sang bek bisa menjadi salah satu pilar penting yang membawa Maung Bandung kembali bersaing di papan atas sekaligus mengejar prestasi pada musim mendatang.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!