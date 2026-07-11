Sandy Walsh Pilih Nomor 6 di Persib, Terinspirasi dari Sang Istri yang Sedang Hamil

JawaPos.com - Bek baru Persib Bandung Sandy Walsh resmi mengenakan nomor punggung 6 untuk mengarungi kompetisi Super League 2026/2027. Nomor tersebut sebelumnya dipakai Robi Darwis yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim ini.

Di balik pilihan nomor punggung di Persib, Sandy Walsh menyimpan kisah yang cukup personal. Pemain timnas Indonesia itu mengungkapkan, keputusan mengenakan nomor 6 lahir dari obrolannya bersama sang istri, Aislinn Konig, yang kini tengah mengandung anak pertama mereka.

Sandy Walsh menjelaskan, selama berkarir dia identik dengan nomor punggung 5, sementara Aislinn yang merupakan pebasket tim nasional Kanada selalu memakai nomor 1. Dari kombinasi kedua angka itulah akhirnya lahir pilihan nomor 6 sebagai simbol perjalanan baru mereka sebagai sebuah keluarga.

"Saya biasanya memakai nomor 5, sedangkan istri saya memakai nomor 1. Karena sekarang istri sedang hamil, 5 ditambah 1 menjadi 6. Itu alasan saya memilih nomor ini," ungkap Sandy.

Meski memiliki makna khusus, Sandy menegaskan bahwa nomor punggung bukan hal yang paling penting. Menurut dia, yang utama adalah memberikan kemampuan terbaik demi lambang klub yang tersemat di dada.

"Pada akhirnya, kami bermain untuk emblem di depan, bukan nomor di belakang. Saya sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan Persib. Tiga tahun lalu Coach Bojan Hodak sudah menghubungi saya, dan kini kesempatan itu akhirnya menjadi kenyataan," tambah Sandy Walsh.

Kehadiran Sandy Walsh menjadi suntikan kekuatan baru bagi lini pertahanan Maung Bandung. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa serta jam terbang bersama Timnas Indonesia diharapkan mampu memperkokoh sektor belakang Persib dalam menghadapi persaingan Super League 2026/2027.