Widodo C Putro Pimpin Latihan Perdana PSIS Semarang, Manajemen Bidik Promosi ke Super League Musim Ini

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027 dengan menggelar latihan perdana di Stadion Citarum, Kota Semarang, Jumat (10/7). Sesi latihan dimulai sekitar pukul 15.30 WIB dan menjadi langkah awal Laskar Mahesa Jenar menyusun kekuatan dengan target promosi ke super league.

Sebelum para pemain turun ke lapangan, manajemen PSIS terlebih dahulu menggelar doa bersama dan prosesi potong tumpeng. Kegiatan tersebut menjadi simbol harapan agar perjalanan tim sepanjang musim liga 2 berjalan lancar sekaligus mempererat kebersamaan antara manajemen, pemain, dan suporter.

Melalui akun Instagram resmi @psisofficial, klub membagikan momen kebersamaan tersebut. Dalam unggahannya, PSIS menyampaikan bahwa latihan perdana diawali dengan doa bersama yang dihadiri jajaran manajemen, mulai dari CEO Datu Nova Fatmawati, Fariz Julinar, General Manager Amry, hingga perwakilan kelompok suporter Panser Biru dan Snex.

"Mengawali latihan perdana musim ini dengan berdoa bersama jajaran manajemen PSIS Semarang diwakili CEO Bu Datu Nova dan Pak Fariz Julinar, serta GM Pak Amry, berikut bersama perwakilan suporter Panser Biru dan Snex. Sebuah awal baik untuk memulai rangkaian persiapan musim ini bersama," tulis PSIS dalam unggahan tersebut.

Usai acara doa bersama, skuad PSIS langsung menjalani sesi latihan yang dipimpin pelatih kepala Widodo C Putro. Mantan pelatih Persita Tangerang itu mulai memberikan materi latihan sebagai bagian dari program pembentukan tim menjelang bergulirnya kompetisi.

Sejumlah wajah baru juga terlihat mengikuti latihan perdana. Di antaranya adalah Hari Nur Yulianto yang kembali berseragam PSIS, Rey Redondo, Syahrian Abimanyu, serta beberapa pemain anyar lainnya yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim musim ini.

Kehadiran para pemain baru menjadi sinyal bahwa manajemen serius membangun skuad yang lebih kompetitif untuk kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Persiapan yang dilakukan sejak jauh hari diharapkan mampu membawa PSIS kembali bersaing di papan atas Liga 2 musim 2026/2027.

Optimisme itu juga disampaikan Fariz Julinar dalam wawancara yang diunggah akun Instagram @semarang.belum.tidur. Saat ditanya mengenai target promosi ke Liga 1 pada musim 2026/2027, Fariz menegaskan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan sejak awal.