Deltras FC Segera Umumkan Pelatih Baru, Leonard Tupamahu Dikabarkan Berlabuh ke Sidoarjo

JawaPos.com - Deltras FC dikabarkan segera mengumumkan pelatih anyar untuk menghadapi Championship 2026/2027. Nama Leonard Tupamahu mencuat sebagai kandidat terkuat yang disebut akan memimpin The Lobster musim ini. Leonard Tupamahu dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menangani Deltras Sidoarjo pada kompetisi Championship 2026/2027. Jika penunjukan itu terealisasi, mantan bek Timnas Indonesia tersebut akan memulai tantangan baru setelah musim lalu menangani Persiba Balikpapan.

Pengalaman Leo sebagai pelatih memang masih terbatas. Pria berusia 43 tahun itu baru sekali dipercaya menjadi pelatih kepala, yakni bersama Persiba di kasta kedua sepak bola Indonesia.

Bersama klub asal Balikpapan tersebut, ia berhasil menghindarkan tim dari degradasi setelah memenangkan laga playoff melawan Persekat Tegal. Kemenangan itu memastikan Persiba tetap bertahan di Championship dan tidak terlempar ke Liga Nusantara.

Di balik minimnya pengalaman sebagai pelatih, Leo memiliki rekam jejak panjang ketika masih menjadi pemain profesional.

Berdasarkan data Transfermarkt, ia pernah memperkuat Persija Jakarta selama tujuh musim sebelum melanjutkan karier bersama Arema, Pelita Bandung Raya, Barito Putera, Bali United, hingga akhirnya gantung sepatu usai membela PSS Sleman. Selama berkarier, ia dikenal sebagai bek tengah.

Deltras sendiri tengah memasuki babak baru setelah berpisah dengan Widodo Cahyono Putro yang memilih bergabung dengan Garudayaksa. Posisi pelatih kemudian diteruskan oleh Nurul Huda hingga berakhirnya Championship musim lalu.

Kini, klub berjuluk The Lobster itu bersiap menentukan sosok yang akan memimpin tim menghadapi musim 2026/2027.

Menurut informasi yang dihimpun JawaPos.com, Leonard Tupamahu dijadwalkan hadir untuk memantau sesi latihan Deltras pada Senin pekan depan.

Sumber yang sama juga menyebut Leo kemungkinan membawa salah seorang asisten pelatih. Namun, sosok yang mendampinginya bukan Gunawan yang sebelumnya bekerja sama dengannya di Persiba.