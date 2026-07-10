2 Tim Indonesia Berlaga di Gothia Cup 2026, PSSI Berikan Dukungan Penuh

Seremoni pelepasan Akademi Persib Cimahi dan Tangsel City ke Gothia Cup 2026. (Dok: Cantrik ACL)
JawaPos.com - Dua tim sepak bola usia muda akan tampil di ajang Gothia Cup di Gothenberg, Swedia, pada 13-18 Juli 2026. PSSI pun memberikan dukungan penuh kepada kedua tim tersebut agar mampu mengharumkan nama Indonesia dengan meraih prestasi di ajang tersebut.
Dua klub Indonesia yang akan bertolak ke Swedia adalah Akademi Persib Cimahi (APC) U-13 sektor putra, dan Tangsel City U-15 di sektor putri. Kedua tim tersebut berhak menjadi wakil Merah Putih setelah merebut gelar juara dalam turnamen Meet The World (MTW) with SKF 2026 pada April lalu.
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, menyebut kesempatan bertandingan di turnamen internasional seperti Gothia Cup menjadi pengalaman penting bagi para pemain muda untuk meningkatkan kualitas sekaligus memperluas wawasan sepak bola bagi para talenta muda Tanah Air.
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“Ini sangat bagus ya untuk pembinaan usia dini di Indonesia. Kita perlu membangun pembinaan usia dini yang bekerja sama dari sektor pemerintah dan swasta. Tentu PSSI mengapresiasi SKF yang menjadi pelopor untuk mengikutsertakan Indonesia di ajang Gothia Cup,” kata Arya dalam seremoni pelepasan tim di Kantor Kemenpora, Jumat (10/7/2026).
Arya kemudian mengaitkan pembinaan usia muda dengan target besar Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Sebab, pembinaan usia dini menjadi faktor penting dalam kemajuan sepak bola Tanah Air.
"Kemarin Pak Prabowo resah kenapa Indonesia belum masuk Piala Dunia. Nah, kuncinya memang di usia muda. Kemarin kita terbantu dengan proses naturalisasi, tapi sampai kapan? Kita harus membangun lewat pembinaan pemain muda,” tuturnya.
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Managing Director PT SKF Industrial Indonesia, Anton Bangun, mengatakan bahwa dukungan terhadap sepak bola usia muda merupakan bagian dari investasi jangka panjang. Selain itu, menurutnya, Gothia Cup menjadi kesempatan emas untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.
“Sebentar lagi kalian akan bertanding di panggung dunia menghadapi para pemuda lainnya di belahan dunia. Ini menjadi kesempatan emas menunjukkan karakter, budaya, dan olahraga Indonesia di mata dunia,” tutur Anton.
Di sisi lain, Akademi Persib Cimahi datang ke Gothia Cup 2026 dengan status juara bertahan. Tim muda asal Jawa Barat itu mengusung misi mempertahankan gelar juaranya.
"Persiapan APC ke Gothia Cup 2026 sudah matang. Tinggal disiplin, bukan hanya di lapangan tetapi juga di luar lapangan. Kalau disiplin di luar lapangan, pasti akan terbawa saat bertanding. Selain itu kami harus fokus di setiap pertandingan sampai target yang kami inginkan tercapai. Semoga kami bisa mempertahankan gelar di sana," tutup Kapten tim APC, Rausyan Ochank Syam.
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