Persiku Kudus Pilih Stadion Sultan Agung Bantul sebagai Homebase Baru di Championship 2026/27

Persiku Kudus menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-24 Pegadaian Championship 2025/26. (Istimewa)
JawaPos.com - Teka-teki mengenai markas Persiku Kudus pada kompetisi Liga 2 musim 2026/27 akhirnya terjawab.
Tim berjuluk Macan Muria tersebut resmi menetapkan Stadion Sultan Agung, Bantul, sebagai homebase sementara selama mengarungi kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini.
Kepastian itu diumumkan melalui akun Instagram resmi Persiku Kudus. Keputusan tersebut diambil karena Stadion Wergu Wetan, Kudus, masih menjalani proses renovasi sehingga belum dapat digunakan sebagai lokasi pertandingan kandang.
Manajemen Persiku menjelaskan bahwa penentuan Stadion Sultan Agung bukan keputusan yang diambil secara instan.
Sebelum menetapkan pilihan, pihak klub terlebih dahulu melakukan diskusi bersama operator liga serta meninjau sejumlah stadion yang masuk dalam daftar alternatif.
Dari proses verifikasi yang dilakukan, Stadion Sultan Agung dinilai menjadi pilihan paling memenuhi syarat.
Stadion tersebut dianggap telah sesuai dengan regulasi kompetisi, baik dari sisi keselamatan, fasilitas pendukung, maupun kelayakan untuk menggelar pertandingan Liga 2 musim 2026/27.
Meski demikian, manajemen menyadari bahwa keputusan berkandang di Bantul akan menghadirkan tantangan tersendiri.
Jarak antara Kudus dan Bantul cukup jauh sehingga membutuhkan pengorbanan lebih, baik dari pemain, ofisial maupun para pendukung setia Persiku.
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