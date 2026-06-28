Prediksi Kanada vs Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: The Canucks Diunggulkan Lolos ke 16 Besar

JawaPos.com - Timnas Kanada akan menghadapi Afrika Selatan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga ini bisa menjadi momentum bagi The Canucks -julukan Timnas Kanada- untuk menembus babak 16 besar.

Duel Kanada kontra Afrika Selatan akan tersaji di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, pada Senin (29/6) mendatang. Kick-off laga krusial itu akan dimulai pada pukul 02.00 dini hari WIB.

Pertandingan tersebut menjadi pertempuran bagi kedua kesebelasan yang sama-sama lolos sebagai runner-up. Kanada sebagai runner-up Grup B, sementara Afrika Selatan runner-up Grup A.

Kanada finis posisi kedua dengan koleksi empat poin, terpaut tiga angka dari Swiss. Dalam perjalananya di fase grup, The Canucks memetik satu kemenangan kontra Qatar (6-0), imbang lawan Bosnia Herzegovina (1-1), dan kalah dari Swiss (1-2).

Sementara Afrika Selatan juga meraih empat poin di Grup A, terpaut lima angka dari Meksiko yang lolos sebagai juara grup. Perjalanan tim berjuluk Bafana Bafana itu meliputi satu kemenangan atas Korea Selatan (1-0), imbang lawan Republik Ceko (1-1), dan kalah dari Meksiko (0-2).

Menariknya, Kanada dan Afrika Selatan sama-sama mengukir sejarah. Untuk pertama kalinya, kedua tim tersebut berhasil melaju ke fase gugur selama keikutsertaannya di Piala Dunia.

Meski lolos dengan hasil yang tidak begitu mulus, namun di atas kertas Kanada lebih diunggulkan ketimbang Afrika Selatan. The Canucks saat ini menempati ranking FIFA ke-30, sementara Bafana Bafana di urutan ke-60 dunia.

Terlebih, Kanada merupakan salah satu negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari pendukungnya tentu membuat kepercayaan diri Jonathan David dan kawan-kawan semakin berlipat ganda untuk meraih kemenangan atas Afrika Selatan.

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada Pertandingan ini akan menjadi pertemuan bagi kedua kesebelasan. Sebelumnya, Kanada dan Afrika Selatan pernah bersua dalam laga uji coba pada tahun 2007 silam. Kala itu, Bafana Bafana berhasil merebut kemenangan dengan skor 2-0.