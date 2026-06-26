Setelah Bertahun-tahun Membela Persib, Robi Darwis Akhiri Perjalanan dan Siap Cari Tantangan Baru

Robi Darwis tinggal Persib Bandung musim depan. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebersamaan Robi Darwis dengan Persib Bandung resmi berakhir. Pemain binaan Akademi Persib tersebut memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama Pangeran Biru setelah menjadi bagian penting dari skuad dalam beberapa musim super league.
Kabar perpisahan itu disampaikan Robi Darwis melalui pesan yang penuh rasa syukur dan penghargaan kepada klub yang telah membesarkan namanya. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh tersebut mengaku Persib akan selalu memiliki tempat khusus dalam perjalanan karier sepakbolanya.
Robi Darwis menegaskan bahwa banyak pengalaman berharga yang dia dapatkan selama mengenakan seragam Persib. Mulai dari proses pembinaan di akademi hingga kesempatan tampil bersama tim utama menjadi bagian penting yang membentuk perkembangan dirinya sebagai pesepak bola profesional.
“Persib akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan karir saya. Saya banyak belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman berharga di Persib,” ujar Robi Darwis, Kamis (25/6).
Keputusan untuk berpisah dengan Persib menjadi langkah besar bagi pemain muda asal Bandung tersebut. Meski demikian, Robi memilih untuk tidak mengungkapkan klub yang akan menjadi pelabuhan baru pada musim 2026/2027.
Saat ini, fokus utamanya adalah mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru dalam karir sepak bola. Dia ingin menjalani proses berikutnya dengan penuh semangat sembari membawa bekal pengalaman yang diperoleh selama berada di Persib.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Paraguay vs Australia: Andres Cubas Pastikan La Albirroja Main Sabar
Dalam kesempatan yang sama, Robi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub. Ucapan tersebut ditujukan kepada manajemen, jajaran pelatih, rekan setim, hingga Bobotoh yang selama ini memberikan dukungan di setiap pertandingan.
Menurut dia, dukungan suporter menjadi salah satu faktor penting yang membuat perjalanan karirnya bersama Persib terasa begitu berkesan. Karena itu, dia berharap Persib dapat terus meraih prestasi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu klub terbaik di Indonesia.
“Saat ini saya memilih fokus pada langkah dan tantangan berikutnya, sambil tetap mendoakan yang terbaik untuk Persib, para pemain, staf, dan tentunya Bobotoh. Sepak bola terus berjalan, dan saya bersyukur atas setiap proses yang telah saya lalui,” tutur Robi Darwis.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan