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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 26 Juni 2026 | 13.05 WIB

Setelah Bertahun-tahun Membela Persib, Robi Darwis Akhiri Perjalanan dan Siap Cari Tantangan Baru

Robi Darwis tinggal Persib Bandung musim depan. (Istimewa) - Image

Robi Darwis tinggal Persib Bandung musim depan. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebersamaan Robi Darwis dengan Persib Bandung resmi berakhir. Pemain binaan Akademi Persib tersebut memutuskan untuk mengakhiri perjalanan bersama Pangeran Biru setelah menjadi bagian penting dari skuad dalam beberapa musim super league.

Kabar perpisahan itu disampaikan Robi Darwis melalui pesan yang penuh rasa syukur dan penghargaan kepada klub yang telah membesarkan namanya. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan lemparan ke dalam jarak jauh tersebut mengaku Persib akan selalu memiliki tempat khusus dalam perjalanan karier sepakbolanya.

Robi Darwis menegaskan bahwa banyak pengalaman berharga yang dia dapatkan selama mengenakan seragam Persib. Mulai dari proses pembinaan di akademi hingga kesempatan tampil bersama tim utama menjadi bagian penting yang membentuk perkembangan dirinya sebagai pesepak bola profesional.

Persib akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan karir saya. Saya banyak belajar, berkembang, dan mendapatkan pengalaman berharga di Persib,” ujar Robi Darwis, Kamis (25/6).

Keputusan untuk berpisah dengan Persib menjadi langkah besar bagi pemain muda asal Bandung tersebut. Meski demikian, Robi memilih untuk tidak mengungkapkan klub yang akan menjadi pelabuhan baru pada musim 2026/2027.

Saat ini, fokus utamanya adalah mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru dalam karir sepak bola. Dia ingin menjalani proses berikutnya dengan penuh semangat sembari membawa bekal pengalaman yang diperoleh selama berada di Persib.

Dalam kesempatan yang sama, Robi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub. Ucapan tersebut ditujukan kepada manajemen, jajaran pelatih, rekan setim, hingga Bobotoh yang selama ini memberikan dukungan di setiap pertandingan.

Menurut dia, dukungan suporter menjadi salah satu faktor penting yang membuat perjalanan karirnya bersama Persib terasa begitu berkesan. Karena itu, dia berharap Persib dapat terus meraih prestasi dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu klub terbaik di Indonesia.

“Saat ini saya memilih fokus pada langkah dan tantangan berikutnya, sambil tetap mendoakan yang terbaik untuk Persib, para pemain, staf, dan tentunya Bobotoh. Sepak bola terus berjalan, dan saya bersyukur atas setiap proses yang telah saya lalui,” tutur Robi Darwis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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