Adam Przybek Tinggalkan Persib, Ini Alasan di Balik Perpisahannya

Persib Bandung mengakhiri kerja sama dengan penjaga gawang asal Inggris Adam Przybek. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengakhiri kerja sama dengan penjaga gawang asal Inggris Adam Przybek setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025/26. Keputusan tersebut diambil berdasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan mempertimbangkan perkembangan karier sang pemain ke depannya.
Dengan berakhirnya kerja sama ini, Adam Przybek dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Persib Maung Bandung yang akan mengarungi super league musim 2026/27.
Meski sebenarnya masih memiliki sisa kontrak, Persib dan Adam Przybek memilih menempuh jalan terbaik bagi masa depan masing-masing. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, menjelaskan, klub selalu memberikan perhatian terhadap perkembangan karir setiap pemain.
Karena itu, keputusan untuk berpisah diambil melalui komunikasi yang baik dan penuh rasa saling menghormati. Menurut Adhitia, setiap pemain membutuhkan ruang untuk berkembang dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam perjalanan profesionalnya. Persib pun mendukung langkah Adam untuk mencari tantangan baru yang dapat membantu kemajuan karirnya.
Adam Przybek bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/26. Saat itu, kiper kelahiran Nuneaton, Inggris, tersebut dikontrak selama dua tahun untuk memperkuat lini pertahanan Maung Bandung di kompetisi domestik maupun Asia.
Namun sepanjang musim, kesempatan bermain yang didapat Adam cukup terbatas. Dia hanya mencatatkan satu penampilan di ajang Super League dan belum sempat tampil di AFC Champions League Two.
Meski demikian, situasi tersebut tidak mengurangi komitmen dan profesionalismenya. Saat namanya harus dicoret dari daftar pemain Super League karena keterbatasan kuota pemain asing, Adam tetap menunjukkan dedikasi tinggi kepada tim.
Dia tetap mengikuti seluruh sesi latihan dengan serius, menjaga kondisi fisik dan mental, serta terus memberikan dukungan kepada rekan-rekannya hingga kompetisi berakhir. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari manajemen Persib.
Adhitia menilai kontribusi seorang pemain tidak selalu dapat diukur dari jumlah pertandingan atau statistik di lapangan. Etos kerja, kesabaran, loyalitas, dan semangat untuk mendukung tim juga menjadi nilai penting yang layak dihargai.
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