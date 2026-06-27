Gabung Persija Jakarta, Victor Dethan Bertekad Bawa Macan Kemayoran Juara

Pemain baru Persija Jakarta, Victor Dethan. (Persija)
JawaPos.com - Victor Dethan resmi bergabung dengan Persija Jakarta di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Pemain berusia 21 tahun itu bertekad memberikan kemampuan terbaiknya untuk membantu Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - merebut gelar juara.
Per hari ini, Dethan resmi dilepas oleh PSM Makassar. Teka-teki klub baru pemain kelahiran Kupang, 11 Juli 2004, itu pun langsung terjawab. Dia resmi melanjutkan kariernya bersama salah satu klub anyar Super League, Persija Jakarta.
Persija Jakarta resmi mengumumkan Dethan sebagai rekrutan anyarnya pada Sabtu (27/6) malam WIB. Macan Kemayoran mengikat kontrak pemain berusia 21 tahun itu selama dua musim atau hingga 2028.
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Usai resmi diperkenalkan, Dethan mengaku sangat senang menjadi bagian dari Persija Jakarta. Baginya, membela salah satu klub besar di Indonesia adalah sebuah tantangan dan kesempatan bagus untuk meningkatkan kualitas.
"Persija adalah klub besar dengan sejarah dan basis suporter yang luar biasa,” kata Dethan dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
“Bagi saya, ini adalah tantangan baru dan kesempatan yang baik untuk terus berkembang baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi,” sambungnya.
Dethan menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin agar cepat beradaptasi dengan gaya permainan Shin Tae-yong. Lebih dari itu, pemain blasteran Kanada ini berambisi membawa Persija Jakarta menyudahi puasa gelar selama kurang lebih delapan tahun lamanya.
“Saya akan bekerja keras setiap hari dan beradaptasi secepat mungkin untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Semoga saya bisa memberikan kontribusi terbaik dan mampu membawa Persija kembali meraih gelar juara," tegas Dethan.
Persija Jakarta merekrut winger berlabel Timnas Indonesia itu karena kepincut dengan performa apiknya bersama PSM Makassar. Victor Dethan disebut tampil konsisten dalam dua musim terakhir bersama skuad Juku Eja -julukan PSM Makassar.
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