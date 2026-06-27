Bukan Kontrak Biasa, Terungkap Permintaan Khusus Gubernur Pramono ke Shin Tae-yong

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong jadi pelatih baru Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Langkah besar Persija Jakarta menggandeng Shin Tae-yong (STY) untuk super league musim 2026/2027 disambut ekspektasi tinggi dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka menantang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk mempersembahkan gelar juara liga dalam waktu dekat.
Tantangan besar juara super league ini disampaikan Pramono Anung saat bertemu Shin Tae-yong dalam acara Jakarta Water Hero di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (26/6). Momen tatap muka perdana ini seketika berubah menjadi sesi pemecut semangat bagi sang juru taktik baru Macan Kemayoran Persija Jakarta.
Bukan tanpa alasan Pramono Anung langsung memasang target tinggi kepada pelatih Shin Tae-yong. Super league musim depan bertepatan dengan momentum bersejarah, di mana ibu kota akan merayakan hari jadi yang ke-500. Gelar juara dari Persija dinilai akan menjadi pelengkap sempurna bagi perayaan setengah milenium kota ini.
Baca Juga:Bakat Keturunan Indonesia Orion Nettl Resmi Dikontrak NEC Nijmegen Hingga 2027, Ini Profilnya
"Secara khusus saya juga ingin mengapresiasi Mr. Shin Tae-yong," ujar Pramono Anung.
Pramono menegaskan, 2027 bukan sekadar tahun kompetisi biasa bagi warga Jakarta. Status Persija sebagai ikon olahraga kota membuat bebannya berlipat ganda untuk berada di puncak tertinggi sepak bola Tanah Air.
"Mr. Shin Tae-yong, saya harap tahun depan, itu akan jadi perayaan lima abad, 500 tahun Kota Jakarta. Tolong berikan kami hadiah spesial (gelar juara)," ucap Pramono menggunakan bahasa Inggris di hadapan sang pelatih.
Baca Juga:Profil Rivas Manuhutu, Bek Kiri Berdarah Indonesia yang Tampil Menjanjikan Bersama PSV U-19
Manajemen Persija sendiri memang tidak main-main dalam membangun tim. Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi tiga tahun, terhitung sejak musim 2026/2027.
Kehadiran pelatih berusia 55 tahun ini diharapkan mampu menyudahi dahaga gelar kompetisi domestik yang sudah lama dinantikan para pendukung setia. Dengan reputasi disiplin tinggi dan visi modern yang dibawanya dari level tim nasional, target dari Gubernur DKI kini bertransformasi menjadi misi nyata yang wajib diwujudkan.
Shin Tae-yong mengaku sangat termotivasi melihat besarnya ekspektasi publik dan pemerintah daerah. Dia bahkan sudah membayangkan atmosfer magis yang kerap dihadirkan oleh puluhan ribu Jakmania yang memadati stadion pada musim-musim sebelumnya.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup