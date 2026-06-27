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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 27 Juni 2026 | 18.40 WIB

Bukan Kontrak Biasa, Terungkap Permintaan Khusus Gubernur Pramono ke Shin Tae-yong

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong jadi pelatih baru Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-Yong jadi pelatih baru Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Langkah besar Persija Jakarta menggandeng Shin Tae-yong (STY) untuk super league musim 2026/2027 disambut ekspektasi tinggi dari orang nomor satu di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka menantang pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk mempersembahkan gelar juara liga dalam waktu dekat.

Tantangan besar juara super league ini disampaikan Pramono Anung saat bertemu Shin Tae-yong dalam acara Jakarta Water Hero di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (26/6). Momen tatap muka perdana ini seketika berubah menjadi sesi pemecut semangat bagi sang juru taktik baru Macan Kemayoran Persija Jakarta.

Misi Besar Menuju Perayaan 5 Abad Jakarta

Bukan tanpa alasan Pramono Anung langsung memasang target tinggi kepada pelatih Shin Tae-yong. Super league musim depan bertepatan dengan momentum bersejarah, di mana ibu kota akan merayakan hari jadi yang ke-500. Gelar juara dari Persija dinilai akan menjadi pelengkap sempurna bagi perayaan setengah milenium kota ini.

"Secara khusus saya juga ingin mengapresiasi Mr. Shin Tae-yong," ujar Pramono Anung.

Pramono menegaskan, 2027 bukan sekadar tahun kompetisi biasa bagi warga Jakarta. Status Persija sebagai ikon olahraga kota membuat bebannya berlipat ganda untuk berada di puncak tertinggi sepak bola Tanah Air.

"Mr. Shin Tae-yong, saya harap tahun depan, itu akan jadi perayaan lima abad, 500 tahun Kota Jakarta. Tolong berikan kami hadiah spesial (gelar juara)," ucap Pramono menggunakan bahasa Inggris di hadapan sang pelatih.

Proyek Jangka Panjang dan Pembuktian STY

Manajemen Persija sendiri memang tidak main-main dalam membangun tim. Mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut diikat dengan kontrak jangka panjang berdurasi tiga tahun, terhitung sejak musim 2026/2027.

Kehadiran pelatih berusia 55 tahun ini diharapkan mampu menyudahi dahaga gelar kompetisi domestik yang sudah lama dinantikan para pendukung setia. Dengan reputasi disiplin tinggi dan visi modern yang dibawanya dari level tim nasional, target dari Gubernur DKI kini bertransformasi menjadi misi nyata yang wajib diwujudkan.

Janji Shin Tae-yong untuk Jakmania: Bertanding dengan Mental Pejuang

Shin Tae-yong mengaku sangat termotivasi melihat besarnya ekspektasi publik dan pemerintah daerah. Dia bahkan sudah membayangkan atmosfer magis yang kerap dihadirkan oleh puluhan ribu Jakmania yang memadati stadion pada musim-musim sebelumnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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